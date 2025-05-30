The Witcher 3: Wild Hunt получит поддержку модов на PS5 и Xbox Series X/S до конца 2025 года

CD Projekt Red продолжает радовать фанатов The Witcher 3: Wild Hunt — на 10-летие культовой части готовят поддержку кроссплатформенных модов.

Апдейт принесет поддержку модов на PS55, Xbox Series X|S и ПК. Патч выйдет до конца 2025 года и позволит игрокам на всех трех платформах обмениваться модами через сервис mod.io.

Игрокам не нужно будет платить — загрузка, создание и установка модов будет бесплатной для всех, кто владеет The Witcher 3: Wild Hunt. Чтобы пользоваться кросс-модами, понадобится учетная запись mod.io, которую надо будет привязать к аккаунту CDPR. Создать ее можно непосредственно во внутриигровом меню или на сайте mod.io. Через тот же сайт моддеры смогут загружать и обновлять свои работы.

Моды будут доступны как на ПК, так и на PS5 и Xbox Series X|S. Но не все модификации, сделанные для ПК, можно будет перенести на консоли — все будет зависеть от политики контента платформ. Кроме того, моды должны соответствовать фанатским правилам и лицензионному соглашению CDPR.

Важно: если речь идет о модах со скриптами будут нюансы. Для того, чтобы их могли одобрить для релиза на PS5 и Xbox Series X|S, они должны быть созданы с использованием REDkit — официального инструмента для моддеров. Для текстурных модов, паков и похожих изменений это не обязательно. REDkit — это тот самый набор инструментов, которым пользовались сами разработчики The Witcher 3: Wild Hunt.

При этом, если вы не хотите пользоваться mod.io — не проблема. Действующие сервисы модов остаются доступнымино именно mod.io будет единственным способом получить доступ к модификациям на консолях. CD Projekt Red обещает поделиться более подробной информацией ближе к релизу апдейта.

Еще ранее создатели The Witcher 3: Wild Hunt выпустили лимитированные контроллеры The Witcher. А также объявляли скидку на трилогию, которая уже закончилась. Также CD Projekt Red говорила, что основные силы разработчиков направлены на The Witcher 4 с Цири и Cyberpunk 2, в котором будет новый город. Вместе с тем Cyberpunk вышла на стадию препродакшена.

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Источник: The Witcher