Первые кадры третьего сезона "Колец власти" раскрывают самое мощное оружие в мире "Властелина колец"

Amazon показала первые кадры третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти», съемки которого стартовали в конце июля.

На видео, которое опубликовал официальный аккаунт сериала в X, нам демонстрируют Элендила (Ллойд Оуэн) с мечом Нарсила в руках. Это оружие, как известно, использовалось для победы над Сауроном во Второй Эпохе, а позже в Третьей было перековано для Арагорна.

The sword of the Faithful. pic.twitter.com/dL9erhNJdC — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) September 10, 2025

В конце концов, Элендил вместе с Гил-Галадом, Верховным Королем Нолдоров, сформирует Последний Союз Эльфов и Людей в ответ на рост могущества Саурона в Средиземье.

Создатели сериала «Властелин колец» ранее анонсировали «значительный» скачок во времени в третьем сезоне, хотя события, происходящие в Нуменоре и Мордоре, останутся важными. Эльфы перегруппируются после Осады Эрегиона, Саурон укрепит свою власть в отсутствие Адара, а Фаразон будет продолжать властвовать в Нуменоре, вызывая сопротивление Мириэль и Элендила. Мы уже видели, как Исилдур достиг Средиземья, но его отец также направится туда, чтобы основать Королевства Дунеданов: Арнор и Гондор.

Нарсил, как и его перекованная версия Андурил, хорошо известны поклонникам «Властелина колец». Первый нам уже демонстрировали в «Кольцах власти«, поэтому его раскрытие является не столь масштабным. Хотя акцент на нем в первом тизере кажется важным, учитывая то, что сюжетная линия Нуменора была отодвинута на второй план во втором сезоне.

В Amazon официально не объявляли дату выхода третьего сезона «Колец власти», но, вероятно, это произойдет уже в 2026 году. Чарли Уикерс вернется к роли Саурона, а Морвед Кларк снова воплотит Галадриэль и получит нового «партнера», рыцаря высокого происхождения в исполнении звезды «Очень странных дел» Джейми Кэмпбелла Бауэра.

Напомним, что сериал «Властелин колец: Кольца власти» стал самым дорогим в истории шоу и, судя по статистике просмотров, вполне оправдывает свое существование. Первый сезон остается самой масштабной телевизионной премьерой Prime Video, тогда как второй стал сезоном, который собрал наибольшее количество просмотров по сравнению с другими продолжениями сериалов. В то же время второй имел несколько лучшие оценки: например, на Rotten Tomatoes у него 84% от критиков и 59% от зрителей, тогда как первый оценили в 83% и 38% соответственно.