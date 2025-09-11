Новости Кино 11.09.2025 comment views icon

Первые кадры третьего сезона "Колец власти" раскрывают самое мощное оружие в мире "Властелина колец"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Серіал "Володар перснів": перші кадри третього сезону розкривають зв'язок з Арагорном

Amazon показала первые кадры третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти», съемки которого стартовали в конце июля.

На видео, которое опубликовал официальный аккаунт сериала в X, нам демонстрируют Элендила (Ллойд Оуэн) с мечом Нарсила в руках. Это оружие, как известно, использовалось для победы над Сауроном во Второй Эпохе, а позже в Третьей было перековано для Арагорна.

В конце концов, Элендил вместе с Гил-Галадом, Верховным Королем Нолдоров, сформирует Последний Союз Эльфов и Людей в ответ на рост могущества Саурона в Средиземье.

Создатели сериала «Властелин колец» ранее анонсировали «значительный» скачок во времени в третьем сезоне, хотя события, происходящие в Нуменоре и Мордоре, останутся важными. Эльфы перегруппируются после Осады Эрегиона, Саурон укрепит свою власть в отсутствие Адара, а Фаразон будет продолжать властвовать в Нуменоре, вызывая сопротивление Мириэль и Элендила. Мы уже видели, как Исилдур достиг Средиземья, но его отец также направится туда, чтобы основать Королевства Дунеданов: Арнор и Гондор.

Нарсил, как и его перекованная версия Андурил, хорошо известны поклонникам «Властелина колец». Первый нам уже демонстрировали в «Кольцах власти«, поэтому его раскрытие является не столь масштабным. Хотя акцент на нем в первом тизере кажется важным, учитывая то, что сюжетная линия Нуменора была отодвинута на второй план во втором сезоне.

В Amazon официально не объявляли дату выхода третьего сезона «Колец власти», но, вероятно, это произойдет уже в 2026 году. Чарли Уикерс вернется к роли Саурона, а Морвед Кларк снова воплотит Галадриэль и получит нового «партнера», рыцаря высокого происхождения в исполнении звезды «Очень странных дел» Джейми Кэмпбелла Бауэра.

Спецпроекты
Офіс як простір для натхнення: репортаж із головного офісу UKRSIBBANK після масштабної реновації
ТОП-7 корисних товарів для відпустки: термобокс, проєктор, морозивниця та інші корисні гаджети

Напомним, что сериал «Властелин колец: Кольца власти» стал самым дорогим в истории шоу и, судя по статистике просмотров, вполне оправдывает свое существование. Первый сезон остается самой масштабной телевизионной премьерой Prime Video, тогда как второй стал сезоном, который собрал наибольшее количество просмотров по сравнению с другими продолжениями сериалов. В то же время второй имел несколько лучшие оценки: например, на Rotten Tomatoes у него 84% от критиков и 59% от зрителей, тогда как первый оценили в 83% и 38% соответственно.

Сериал «Властелин колец»: Amazon начала съемки 3-го сезона и показала загадочный тизер с намеком на Саурона

Популярные новости

arrow left
arrow right
Сериал «Властелин колец»: Amazon начала съемки 3-го сезона и показала загадочный тизер с намеком на Саурона
Первые детали сериала God of War — история о приключениях Кратоса и Атрея, готовят два сезона (в первом 10 эпизодов)
"Дом дракона" представит замену Арье Старк в третьем сезоне
Apple TV+ продлила Sci-Fi сериал «Киллербот» на второй сезон
«Очень странные дела» в версии Amazon: вышел сериал ужасов «Институт» по роману Стивена Кинга
Новые кадры со съемок «Гарри Поттера» от HBO — Дадли, старшие Дурсли и Гарри приехали в зоопарк
"Ведьмак" обошелся Netflix в $500 млн без учета финальных сезонов
Сериал ужасов «Оно» намекает на странную связь Пеннивайза с кинохитом Стивена Кинга 31-летней давности
Худший фильм всех времен? "Война миров" от Universal получила 0% на Rotten Tomatoes и 3,1 балла на IMDb
Сериал "Рыцарь семи королевств" продлили на 2 и 3 сезоны, в каждом — по 6 эпизодов продолжительностью 30-35 минут
Сериал "Ведьмак" от Netflix адаптирует один из самых смешных моментов из книг
Космическая «Игра престолов»: на Apple TV+ стартовал третий сезон Sci-Fi сериала «Основание» с идеальными 100% от Rotten Tomatoes
«Покрученный металл» вернется на Peacock 31 июля — трейлер 2-го сезона с Акселем, Калипсо и турниром
"Запойный" просмотр сериалов полезен для психики, — исследование
Белла Рамзи ответила критикам сериала "Одни из нас": "Можете не смотреть, просто играйте дальше"
Первые кадры сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота» — таинственный злодей Пола Джаматти и первый за 120 лет набор кадетов
Новый сериал Netflix с вайбами "Острых козырьков": историческая драма "Дом Гиннеса" получила первый трейлер
Знакомьтесь, Розалин Ротвуд: первый взгляд на Леди Гагу во втором сезоне "Уэнздей"
Финал сериала «Очень странные дела» — первый трейлер показал звезду «Терминатора» с намеком на эпическую битву с Векной
В идеальной упаковке: NVIDIA RTX 5090 без процессора и памяти пришла с французского Amazon
Лучший сериал франшизы? Критики оценили «Декстер: Воскрешение» в идеальные 100% на Rotten Tomatoes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить