Сериал «Властелин колец»: Amazon начала съемки 3-го сезона и показала загадочный тизер с намеком на Саурона

Amazon объявила о старте производства третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» и опубликовала первый тизер, который свидетельствует о детальной подготовке Саурона и актера Чарли Уикерса к съемкам.

На видео можно увидеть, как корону Саурона транспортируют на съемочную площадку, а значит злодей вот-вот приступит к осуществлению своего ужасного плана.

Something is stirring on set. Season 3 is underway. pic.twitter.com/YdBSGcGd8j — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) July 30, 2025

Действие сериала «Властелин колец» разворачивается во Вторую эпоху Средиземья (за тысячи лет до путешествия Фродо и Братства колец) и повествует о том, как Саурон вместе с эльфами создал Кольца власти, а затем выковал Единое кольцо, чтобы тайно управлять остальными.

Саурон, который изначально выдавал себя за Халдбранда, раскрыл себя как злодея для Галадриэль (Морвед Кларк) еще в начале первого сезона. Во втором он примерил на себя образ Аннатара, чтобы манипулировать эльфийским ювелиром Келембримбором — действия, которые в конечном итоге привели к кровопролитной битвы за Эрегион и потери некоторых персонажей. Ожидается, что в третьем сезоне шоу сделает «большой» скачок во времени, а события будут разворачиваться в разгар войны эльфов и Саурона.

«На несколько лет вперед после событий второго сезона, третий разворачивается в разгар Войны эльфов и Саурона, когда Темный Лорд стремится создать Единое Кольцо, которое даст ему преимущество, необходимое для победы в войне и завоевания наконец всего Средиземья», — говорится в официальном логлайне 3-го сезона.

Из предыдущих новостей известно, что к актерскому составу присоединился Джейми Кэмпбелл Бауэр, который получил «главную и постоянную роль» рыцаря высокого происхождения (кодовое имя Арлен) и, вероятно, новый любовный интерес Галадриэль. Ранее актер, который наиболее известен работой в сериале «Очень странные дела», заявлял, что вряд ли еще когда-то будет играть злодея, поскольку роль Векни пережил исключительно с помощью психотерапевта.

Релиз третьего сезона «Кольца власти» ожидается в 2026 году — пока без точных дат. Напомним, что проект стал самым дорогим в истории сериалом и, судя по статистике просмотров, вполне оправдывает свое существование. Первый сезон сейчас остается самой масштабной телевизионной премьерой Prime Video, тогда как второй стал сезоном, который собрал наибольшее количество просмотров по сравнению с другими продолжениями шоу. В то же время второй имел несколько лучшие оценки: например, на Rotten Tomatoes у него 84% от критиков и 59% от зрителей, тогда как первый оценили в 83% и 38% соответственно.

На самом деле фанатов творчества Джона Р. Р. Толкина ожидают очень насыщенные годы. Warner Bros. и Энди Серкис параллельно готовят фильм «Властелин колец: Охота на Голума». Сюжет будет сосредоточен на побочной истории, которая происходит за кадром во время ранней части «Братства Кольца», когда Гэндальф и Арагорн выслеживают Голлума, чтобы узнать, что тому известно о возвращении Саурона. Питер Джексон участвует в качестве продюсера, а соавторы оригинальной трилогии Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс пишут сценарий.