Сериал «Властелин колец»: Amazon начала съемки 3-го сезона и показала загадочный тизер с намеком на Саурона

Amazon объявила о старте производства третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» и опубликовала первый тизер, который свидетельствует о детальной подготовке Саурона и актера Чарли Уикерса к съемкам.

На видео можно увидеть, как корону Саурона транспортируют на съемочную площадку, а значит злодей вот-вот приступит к осуществлению своего ужасного плана.

Something is stirring on set. Season 3 is underway. pic.twitter.com/YdBSGcGd8j

— The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) July 30, 2025