Сериал «Властелин колец» — трейлер финала с «воскрешением» ключевого персонажа, появлением Балрога и меча Нарсила

Восьмой эпизод второго сезона сериала «Властелин колец» дебютирует уже в этот четверг, а сейчас в сеть слили промо финала — и, несмотря на небольшой хронометраж, оно просто кишит разнообразными спойлерами.

Далее — спойлеры к финальному эпизоду сериала «Властелин колец».

#TheRingsOfPower

New promo for ep 8 with Sauron spear and Balrog wrecking havock in Khaza-dum pic.twitter.com/KDkq7g85Bj — BaronLoyd (@baron_loyd) September 28, 2024

На видео в частности можно увидеть продолжение битвы за Эрегион; таинственного темного колдуна, в руки которого попали Нори и Поппи, а также Незнакомца, пытающегося их спасти; Саурона, вооруженного копьем, и его эмоциональный поединок с Галадриэль; и даже Балрога в пещерах Кхазад-дума.

Из интересного, финал включает удивительное выздоровление Арондира, которого, казалось бы, смертельно ранил Адар, а также появление Нарсила в руках Элендила. Нарсил — это меч, которым сын Элендила Исильдур срезал Единое кольцо с руки Саурона (сцену, которую нам показали в начальной битве «Братства кольца» Питера Джексона, и, которая, потенциально станет финалом сериала «Кольца власти»).

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Предыдущий, седьмой, эпизод был сосредоточен на осаде Эрегиона, однако главной темой обсуждений стал внезапный поцелуй Элронда с его будущей тещей Галадриэль (который, к счастью, в конце концов оправдали передачей шпильки, что помогла освободиться от пут).

Напомним, что действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец» — во вторую эпоху Средиземья, когда Саурон вместе с эльфами создал Кольца Власти, а затем тайно выковал Единое Кольцо, чтобы управлять остальными.

Первый сезон сериала на момент выхода собрал рекордные 25 млн зрителей только за день — в то же время только 36% аудитории смотрели его до конца. Касаемо второго, то по данным Amazon, его посмотрели 40 млн зрителей за 11 дней (однако сторонние компании по измерению телесмотрения сообщали, что аудитория сериала «Властелин колец» в дебютный уик-энд упала по крайней мере на 50% по сравнению с первым сезоном).