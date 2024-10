Сериал «Властелин колец» — трейлер финала с «воскрешением» ключевого персонажа, появлением Балрога и меча Нарсила

Восьмой эпизод второго сезона сериала «Властелин колец» дебютирует уже в этот четверг, а сейчас в сеть слили промо финала — и, несмотря на небольшой хронометраж, оно просто кишит разнообразными спойлерами.

Далее — спойлеры к финальному эпизоду сериала «Властелин колец».

#TheRingsOfPower

New promo for ep 8 with Sauron spear and Balrog wrecking havock in Khaza-dum pic.twitter.com/KDkq7g85Bj

— BaronLoyd (@baron_loyd) September 28, 2024