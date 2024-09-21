Падение Эрегиона в сериале «Властелин колец»: как это было в книгах Толкина

Шестой эпизод второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» выводит Средиземье в новые времена тьмы и хаоса. Казад-Дум становится все более коварным под правлением короля Дурина, люди в Нуменоре используют древние формы казни. Тем временем в Эрегионе Аннатар становится все более нетерпеливым в отношении создания колец Келебримбора на кольцах, напряжение достигает точки кипения в конце серии.

Приближается война, Адар и его армия орков атакуют Эрегион. В осажденном городе раздается тревога, но Аннатар скрывает правду от Келебримбора. Это погоня со временем, чтобы сделать кольца. События подводят к одному из самых жестоких событий в произведениях Дж. Р. Р. Толкина: падение Эрегиона.

В романах Толкина подсказка трагедия Эрегиона разворачивается немного иначе. Во Второй Эпохе Саурон штурмует эльфийскую крепость, чтобы получить Кольца Власти. В книгах Саурон уже покинул Эрегион и вернулся в Мордор после того, как повлиял на Келебримбора, чтобы он создал кольца. В то время он уже изготовил главное Кольцо, чтобы управлять ими всеми, и когда эльфийский кузнец узнал об этом, он отдал три Кольца эльфам, чтобы не дать Темному Лорду получить то, что он хотел.

Именно в ответ на это Саурон повел армию из Мордора, чтобы напасть на город. Элронд и Гил-Галад отправились помочь в обороне, что привело к сокрушительной схватке между двумя армиями. В конце концов Элронд и эльфы больше не могли сдерживать Саурона, и он достиг города. Келебримбор был в последней линии защиты на лестнице Дома Мирдайн, но Саурон захватил его.

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Он взял девять Колец и пытал эльфийского кузнеца, чтобы узнать, где еще семь. Однако он не выдал тех, у кого было три. Затем Келебримбора убили стрелами орков и использовали как флаг в противостоянии Саурона с Элрондом.

Гномы Казад-дума присоединились к битве, но им удалось только замедлить Саурона, дав эльфам достаточно времени для бегства. После этого многие эльфы Элронда ушли в крепость Имладрис, а гномы вернулись в Казад-дум и запечатали Дверь Дурина. Это важный поворотный момент в истории Средиземья, поскольку Саурон получил большинство Колец и контроль над ними.

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Источник: GamesRadar