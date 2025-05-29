Первые тесты AMD Radeon RX 9060 XT — на 30% быстрее RX 7600 XT

В базе Geekbench появился тест AMD Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ памяти в Vulkan и OpenCL. Видеокарта опережает предшественницу на 25-31%.

Согласно отчетам о результатах, тестовый ПК имел процессор AMD Ryzen 7 9800X3D и 32 ГБ памяти DDR5, подключенных к материнской плате Gigabyte X870E Auros Master. RX 9060 XT набрала 109 315 баллов и 124 251 балл в OpenCL и Vulkan соответственно. Полученный максимальный +31% является солидным улучшением. Сайт Tom`s Hardware собрал сравнительную таблицу результатов тестирования различных видеокарт из Geekbench.

Бюджетная видеокарта уступает RX 9070 XT на 31,24% и на 24,4% медленнее RX 9070. Прямые сравнения в синтетических тестах между картами NVIDIA и AMD обычно не слишком надежны из-за различий в драйверах, оптимизации и архитектуре. Но чисто номинально RX 9060 XT отстает от RTX 5060 на 11% в OpenCL и опережает в Vulkan на 5%.

Синтетические тесты обычно не раскрывают возможности видеопамяти, но производительность в реальных тестах часто соответствует их результатам. Как отмечает VideoCardz, в тесте также отсутствует оценка возможностей DirectX, трассировки лучей и технологий масштабирования. Хотя AMD утверждает, что RX 9060 XT 8GB разработана для большинства геймеров и киберспортсменов, которые играют в разрешении 1080p, для новейших игр этого может быть мало.