Замена термогеля на Gigabyte Radeon RX 9070 XT снижает температуру на 7°C

Система охлаждения — одна из ключевых составляющих современных видеокарт. Высокие температуры видеопамяти часто остаются без внимания пользователей, хотя они могут влиять на стабильность и долговечность работы графического адаптера. В прошлом месяце стало известно, что видеокарты RTX 50 от Gigabyte имеют проблему с вытеканием термогеля, а это создает риск перегрева чипов памяти. А теперь китайский энтузиаст по имени DIY电脑周边 (DIY Computer Peripherals) с платформы Bilibili показал, как можно улучшить температурные показатели на примере модели Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite 16G — просто заменив термогель на обычные термопрокладки.

Замена термогеля

Владелец видеокарты обратился в DIY Computer Peripherals с просьбой улучшить систему охлаждения. В Gigabyte в последнее время используют не классические термопрокладки, а специальный термогель — материал, похожий на пасту, который обладает хорошей теплопроводностью. Но именно этот гель вызвал немало критики из-за протечек, особенно при вертикальной установке видеокарт.

Gigabyte официально признала проблему с ранними партиями, где геля было нанесено слишком много. Компания заверила, что в дальнейшем объем материала был скорректирован, и протекания больше не должно случаться. Несмотря на это, пользователь решил заменить заводской термогель на обычные термопрокладки. Видео показывает весь процесс — от снятия радиатора до полной замены материала.

В процессе демонтажа гель удаляли изопропиловым спиртом и салфетками, остатки осторожно убирали пластиковым инструментом. Для замены использовали прокладки Gilson HD800 и HD1200, которые имеют теплопроводность 8 Вт/м-К — не самая высокая на рынке, но вполне приличная. Продаются они примерно по $1,53 за лист.

На основной чип Navi 48 нанесли так называемую phase-change прокладку, а на память GDDR6, дроссели и MOSFET — классические мягкие термопрокладки. Здесь важно подобрать точную толщину: если будет слишком тонко или толсто, это может ухудшить теплообмен.

В видео приводятся точные данные: для чипов памяти прокладки должны быть толщиной 1,25 мм, для дросселей — 1,5 мм. Но автор предостерегает — другие бренды могут иметь другую мягкость и требования к прижиму, поэтому эти размеры актуальны только для конкретного типа прокладок Gilson.

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До замены вентиляторы видеокарты работали на 42% от максимальных оборотов, а температуры были такими:

GPU Core — 56°C

Hot Spot — 88°C

VRAM — 85°C

После замены скорость вращения вентиляторов снизилась до 40%. Несмотря на это, температурные показатели тоже снизились:

GPU Core — 53°C

Hot Spot — 87°C

VRAM — 78°C

Больше всего выиграла именно память — снижение на 7°C свидетельствует, что новая прокладка эффективнее отводит тепло, чем термогель. И это даже без вытекания термогеля. Напомним, сама Gigabyte заявляла, термогель серверного класса имеет «лучшую теплопроводность и не смещается со временем». Но обычная термопрокладка оказалась эффективнее в случае Gigabyte Radeon RX 9070 XT.

Стоит ли повторять?

Если ваша видеокарта не из первых партий, то бояться протекания геля не стоит. Gigabyte уверяет, что это не влияет на производительность или ресурс устройства. Тем не менее, если заметите проблему — лучше обратиться в сервисную поддержку.

Но, как показал опыт DIY Computer Peripherals, замена термогеля на прокладки — вполне реальная и эффективная операция. Это может сделать вашу систему тише и холоднее — особенно если вы много играете или работаете с тяжелыми задачами.

Новые мощные видеокарты после своего выхода неоднократно становились героями печальных новостей. В них плавились коннекторы питания, а цены были сопоставимы с подержанным автомобилем. А теперь еще добавились проблемы с протеканием термогеля в устройствах Gigabyte, который к тому же оказался не таким эффективным, как заявлял производитель.

Источник: tomshardware