AMD рассказала, зачем нужны видеокарты с 8 ГБ памяти

По мнению AMD, большинству геймеров просто не нужны более 8 ГБ VRAM. Пожалуй, после этого объяснения это большинство должно просто развести руками и разойтись.

Бюджетная видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT имеет варианты с 16 ГБ и 8 ГБ памяти. NVIDIA вообще оснастила свою RTX 5060 лишь 8 ГБ. По словам главного архитектора игровых решений и игрового маркетинга AMD Фрэнка Азора, 8-гигабайтная версия 9060 XT разработана для удовлетворения потребностей большинства геймеров, которые играют в разрешении 1080p.

Majority of gamers are still playing at 1080p and have no use for more than 8GB of memory. Most played games WW are mostly esports games. We wouldn’t build it if there wasn’t a market for it. If 8GB isn’t right for you then there’s 16GB. Same GPU, no compromise, just memory… — Frank Azor (@AzorFrank) May 22, 2025

«Большинство геймеров все еще играют в разрешении 1080p и не требуют более 8 ГБ памяти. Большинство игр WW — это киберспортивные игры. Мы бы не создавали его, если бы у него не было доли рынка. Если 8 ГБ вам не подходит, то есть 16 ГБ. Тот же графический процессор, без компромиссов, только варианты памяти».

Игроки уже давно жалуются на ограниченный объем памяти современных видеокарт. Даже в 1080p многие требовательные AAA-игры фактически требуют более 8 ГБ — это подтверждают тесты. Несмотря на достаточную мощность GPU, ограниченный буфер кадров часто вынуждает идти на заметный компромисс в качестве графики, чтобы получить приемлемую частоту кадров даже в низком разрешении. Из-за этого NVIDIA RTX 5060 оказались в центре критики — в некоторых сценариях ее обходит даже RTX 3060 12 ГБ.

Ожидалось, что AMD может отказаться от модели с 8 ГБ памяти после негативной реакции пользователей на конкурентную модель. Однако компания просто предложила альтернативу и оставила в линейке, очевидно, уже разработанный вариант 8 ГБ.

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В связи с приведенным аргументом возникает вопрос: большинство играет в Full HD и поэтому покупает 8 ГБ, или наоборот, большинство играет в Full HD лишь потому, что видеокарты с 8 ГБ не позволяют большего? В свое время RTX 3070 Ti была отличным примером того, как мощный GPU был ограничен недостаточным количеством памяти. Видеокарты RTX 5060 и RX 9060 XT, похоже, способны на большее, но часть этого потенциала не имеет шанса на раскрытие.

Источник: Tom`s Hardware