Новости Устройства 26.05.2025 в 12:56 comment views icon

AMD рассказала, зачем нужны видеокарты с 8 ГБ памяти

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Андрій Русанов

Автор сайта

AMD рассказала, зачем нужны видеокарты с 8 ГБ памяти

По мнению AMD, большинству геймеров просто не нужны более 8 ГБ VRAM. Пожалуй, после этого объяснения это большинство должно просто развести руками и разойтись.

Бюджетная видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT имеет варианты с 16 ГБ и 8 ГБ памяти. NVIDIA вообще оснастила свою RTX 5060 лишь 8 ГБ. По словам главного архитектора игровых решений и игрового маркетинга AMD Фрэнка Азора, 8-гигабайтная версия 9060 XT разработана для удовлетворения потребностей большинства геймеров, которые играют в разрешении 1080p.

«Большинство геймеров все еще играют в разрешении 1080p и не требуют более 8 ГБ памяти. Большинство игр WW — это киберспортивные игры. Мы бы не создавали его, если бы у него не было доли рынка. Если 8 ГБ вам не подходит, то есть 16 ГБ. Тот же графический процессор, без компромиссов, только варианты памяти».

Игроки уже давно жалуются на ограниченный объем памяти современных видеокарт. Даже в 1080p многие требовательные AAA-игры фактически требуют более 8 ГБ — это подтверждают тесты. Несмотря на достаточную мощность GPU, ограниченный буфер кадров часто вынуждает идти на заметный компромисс в качестве графики, чтобы получить приемлемую частоту кадров даже в низком разрешении. Из-за этого NVIDIA RTX 5060 оказались в центре критики — в некоторых сценариях ее обходит даже RTX 3060 12 ГБ.

Ожидалось, что AMD может отказаться от модели с 8 ГБ памяти после негативной реакции пользователей на конкурентную модель. Однако компания просто предложила альтернативу и оставила в линейке, очевидно, уже разработанный вариант 8 ГБ.

В связи с приведенным аргументом возникает вопрос: большинство играет в Full HD и поэтому покупает 8 ГБ, или наоборот, большинство играет в Full HD лишь потому, что видеокарты с 8 ГБ не позволяют большего? В свое время RTX 3070 Ti была отличным примером того, как мощный GPU был ограничен недостаточным количеством памяти. Видеокарты RTX 5060 и RX 9060 XT, похоже, способны на большее, но часть этого потенциала не имеет шанса на раскрытие.

Источник: Tom`s Hardware

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