AMD рассказала, зачем нужны видеокарты с 8 ГБ памяти

По мнению AMD, большинству геймеров просто не нужны более 8 ГБ VRAM. Пожалуй, после этого объяснения это большинство должно просто развести руками и разойтись.

Бюджетная видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT имеет варианты с 16 ГБ и 8 ГБ памяти. NVIDIA вообще оснастила свою RTX 5060 лишь 8 ГБ. По словам главного архитектора игровых решений и игрового маркетинга AMD Фрэнка Азора, 8-гигабайтная версия 9060 XT разработана для удовлетворения потребностей большинства геймеров, которые играют в разрешении 1080p.

Majority of gamers are still playing at 1080p and have no use for more than 8GB of memory. Most played games WW are mostly esports games. We wouldn’t build it if there wasn’t a market for it. If 8GB isn’t right for you then there’s 16GB. Same GPU, no compromise, just memory…

