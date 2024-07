Marvel объявила два новых фильма «Мстители», возвращение Роберта Дауни-младшего и режиссеров братьев Руссо

На Comic-Con в Сан-Диего Marvel официально объявила о двух новых лентах «Мстители». Роберт Дауни-младший возвращается как Доктор Дум, а снимать фильмы будут братья Руссо.

Режиссеры фильмов «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» братья Руссо будут снимать «Мстители: Судный день» и «Мстители: Тайные войны». И как будто этого мало, студия официально подтвердила, что Роберт Дауни-младший возвращается во вселенную Марвел как Доктор Дум (Виктор фон Дум). Лента «Мстители: Судный день» выйдет в мае 2026 года, «Мстители: Тайные войны» — в мае 2027 года.

Толпа на фестивале «взорвалась», когда было подтверждено, что Роберт Дауни-младший, известный в MCU как «Железный человек» Тони Старк, вернется во франшизу.

The reveal of Robert Downey Jr. returning to the MCU as Dr. Doom in Avengers: Doomsday and Avengers: Secret Wars! (but gotta imagine we meet in Fantastic Four first) #SDCC pic.twitter.com/maMooLWenN

— Eric Goldman (@TheEricGoldman) July 28, 2024