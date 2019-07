Первый обзор новейших видеокарт AMD Radeon RX 5700 XT и RX 5700 позволяет узнать, на что способны новинки в сравнении с конкурентами

Ранее в Сети уже появлялись единичные результаты тестирования новейших видеокарт Radeon RX 5700-й серии на базе 7-нм GPU Navi, которые поступят в продажу вместе с новыми процессорами Ryzen 3000-й серии для массовой платформы AM4 в это воскресенье, 7 июля. Но вот сейчас польский ресурс Benchmark.pl, не дожидаясь снятия официального запрета, опубликовал первый обзор графических адаптеров AMD Radeon RX 5700 XT и RX 5700, благодаря чему можно взглянуть, на что способна новинка в сравнении с конкурентами.

Для начала коротко напомним основные характеристики новых видеокарт AMD. В активе старшей AMD Radeon RX 5700 XT имеется 40 вычислительных модулей (Compute Units), содержащих в общей сложности 2560 потоковых процессоров, 160 текстурных блоков (TMU) и 64 блока растровых операций (ROP). Графическое ядро трудится на частоте от 1605 до 1905 МГц, благодаря чему достигается вычислительная мощность в 9,75 TFLOPS. Младшая сестра Radeon RX 5700 довольствуется 36 вычислительными блоками, 2304 потоковыми процессорами, 144 TMU и 64 ROP. Рабочая частота GPU варьируется от 1465 до 1725 МГц, а «сырая» вычислительная мощность достигает 7,95 TFLOPS. Обе видеокарты оснащены 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-разрядной шиной и эффективной частотой 14 ГГц, что дает пропускная способность в 448 Гбайт/с. Номинальный TDP составляет 180 Вт для младшей видеокарты и 225 Вт для старшей. Рекомендованные цены составляют $379 и $449 соответственно.

Конечно же, интереснее всего посмотреть на производительность новинок в играх. Это то, что понятно каждому. Увы, для проверки использовались всего три игры (Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5 и Wolfenstein II The New Colossus), но для первоначального варианта сойдет и так. Тестирование проводилось в двух режимах при разрешении 1080p и 1440р.

Как видим, в играх Shadow of the Tomb Raider и Far Cry 5 старшая Radeon RX 5700 XT в обоих режимах обходит своего прямого конкурента в лице GeForce RTX 2070 Founders Edition, только в Far Cry 5 при 1080p решение «красных» уступает «зеленому» оппоненту 1 FPS. При этом младшая Radeon RX 5700 в этих играх обходит не только обычную GeForce RTX 2060, но и улучшенную GeForce RTX 2060 Super. А вот в Wolfenstein II The New Colossus результаты новинок AMD весьма посредственны, поскольку даже старшая RX 5700 XT проигрывает GeForce RTX 2060. Но тот факт, что новинка выступает на уровне старой модели Radeon RX Vega 64 ясно указывает, что здесь проблема в оптимизации драйверов. То есть, ориентироваться стоит на результаты в двух других играх.

Смотреть на синтетику и после игр едва ли есть смысл, но на всякий случай приведем диаграммы:

В 3DMark Fire Strike видеокарты Radeon RX 5700 и RX 5700 XT обходят конкурентов в лице GeForce RTX 2070 и RTX 2060 Super, а в 3DMark Time Spy оказываются между GeForce RTX 2060 Super и обычной GeForce RTX 2060. Если же говорить о разнице производительности между Radeon RX 5700 и RX 5700 XT, она составляет примерно 10%.

Еще одна очень интересная диаграмма — энергопотребление.

Замеры проводились в системе на базе процессора Intel Core i9-9900K. Как видим, AMD очень хорошо поработала над GPU Navi — они демонстрируют высокую энергоэффективность как в сравнении с предшественниками, так и относительно конкурентов. Показательнее всего, что энергопотребление Radeon RX 5700 находится на уровне Radeon RX 570 (247 Вт) при двухкратном приросте производительности.

Источник: VideoCardz