Apple опубликовала первый трейлер будущей драмы «Экстраполяции» — с Мэрил Стрип, Китом Харингтоном и Эдвардом Нортоном в главных ролях

В сериале «Экстраполяции» от сценариста, режиссера и исполнительного продюсера Скотта З. Бернса («Заражение», «Ультиматум Борна») персонажи будут переживать последствия разрушительных климатических изменений.

Apple действительно пригласила мощный и дорогой актерский состав — в частности, таких голливудских звезд, как Мерил Стрип, Кит Харингтон, Эдвард Нортон, Форрест Витакер, Тоби Магуайр, Джемма Чан, Сиенна Миллер и Дэвид Швиммер. И это еще не полный список.

«Экстраполяция» — это драматический сериал-антология, состоящий из 8 эпизодов и охватывающий 33-летний промежуток времени, показывая как Земля страдает от разрушительных климатических изменений и то, как они влияют на обычную жизнь людей.

Apple не пожалела средств и на некоторые потрясающие визуальные эффекты, судя по значительному количеству лесных пожаров, затопленных городов и опустевших, высушенных ландшафтов в трейлере.

Первые три эпизода «Экстраполяций» дебютируют на Apple TV+ в пятницу, 17 марта, а остальные пять эпизодов будут транслироваться по одному еженедельно.

Источник: The Verge