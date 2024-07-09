Первый трейлер сериала «Это все Агата» / Agatha All Along — ведьмы, тайны и темная магия в спин-оффе «ВандаВижн»

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Кэтрин Хан снова перевоплощается в Агату Харкнесс в первом трейлере спин-оффа «ВандаВижн» от Marvel. Судя по видео, зрителей ждет захватывающая смесь ужасов и магии.

Финал «ВандаВижн» намекал, что Агата Харкнесс застрянет в собственном кошмарном ситкоме. Однако новый трейлер «Agatha All Along» раскрывает неожиданный поворот: ведьма оказалась в детективной драме, похожей на «Мейр из Исттауна». Она считает себя следователем, расследующим убийство.

Интересно, что имя Ванды Максимофф появляется в иллюзорном мире Агаты, несмотря на события «Мультивселенной безумия». Впоследствии Агата встречает Рио Видаль, новую ведьму в исполнении Обри Плазы, которая побуждает ее вырваться из иллюзии. Хотя судьба Ванды остается неизвестной, трейлер четко показывает, что Агата потеряла свои чары. Чтобы вернуть магию, ей понадобится помощь целого шабаша ведьм.

Трейлер

В актерский состав, кроме Ган, вошли Джо Локк, Сашир Замата, Али Ан, Мария Диззия, Пол Адельштейн и другие. Шоураннером проекта выступила Джек Шеффер, которая также была главным сценаристом «ВандаВижн».

Исполнительные продюсеры — Кевин Файги, Луи Д’Эспозито, Брэд Виндербаум, Мэри Ливанос и Шеффер. Среди режиссеров сериала также Рэйчел Голдберг и Ганджа Монтьеро.

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Премьера первых двух эпизодов «Agatha All Along» состоится 18 сентября на Disney+.

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