Marvel зніме новий серіал про Віжена – прем’єра на Disney+ очікується у 2025 році

Disney+ збирається воскресити Віжена з кіновсесвіту Marvel у новому серіалі. Як очікується, він вийде у 2025 році, а Пол Беттані повернеться до своєї ролі.

Подробиці про новий серіал поки що не розголошуються. Відомо лише, що його розробка йшла на Disney+ ще з 2022 року. Тоді мова йшла про те, що, на відміну від «ВандаВіжен», новий серіал зосередиться лише на Віжені, який намагається відновити свою пам’ять та людство. Хоча увага зосереджена на Віжені, існує можливість появи в серіалі Ванди Максимофф (Елізабет Олсен). Це мало б сенс, враховуючи, наскільки взаємопов’язані історії двох персонажів у MCU.

Дехто неофіційно називав новий спіноф проектом «Білий Віжен» на честь останньої екранної версії персонажа. Він з’явився наприкінці 8-го епізоду серіалу «ВандаВіжен» в результаті відновлення та реактивації тіла Віжена. Згодом також були відновлені спогади Віжена.

Наразі новий серіал про Віжена ще не має офіційної назви. Його шоураннером стане Террі Маталас («Зоряний шлях: Пікард», «12 мавп»).

Джерело: deadline