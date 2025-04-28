ASUS оснастила видеокарту GeForce RTX 50 ROG Astral гироскопом и акселерометром ─ зачем?

Современные видеокарты становятся все сложнее. Иногда в них появляются функции, которые, на первый взгляд, вызывают недоумение. Но им находится логическое объяснение. Например ASUS наделила видеокарты серии GeForce RTX 50 ROG Astral встроенными гироскопом и акселерометром.

ASUS ROG Astral — одна из самых дорогих игровых видеокарт на рынке. Она оснащена несколькими интересными возможностями. Например, технология Power Detector+ обеспечивает правильное распределение электропитания и включает систему оповещений, которая предупреждает пользователей, если какая-либо из 12-вольтовых линий подачи питания работает неправильно. Чтобы реализовать эту технологию, пришлось использовать плату специальной конструкции, которая не используется в других видеокартах. Еще одна интересная функция — Thermal Map. Она использует датчики температуры, расположенные по всей плате для сбора информации о потенциальных проблемах с перегревом.

Но это оказался не полный перечень оригинальных возможностей с дополнительным оборудованием. Недавно в ASUS ROG Astral обнаружили еще одну интересную функцию ─ Equipment Installation Check («Проверка установки оборудования»). При использовании программного обеспечения GPU Tweak может появиться всплывающее сообщение. Система уведомит пользователя, если видеокарта наклонилась. Это стало возможным благодаря тому, что плата Astral оснащена акселерометром и гироскопом.

Эту функцию обнаружил и показал один из пользователей. Equipment Installation Check обеспечивает правильную установку видеокарты и оповещает пользователя, если она наклоняется за пределы установленного угла. То есть если видеокарта сместится, например, из-за движения корпуса или провисания, появится предупреждение. Это важно, поскольку вес видеокарты может достигать до 3 кг (для воздушной версии охлаждения). Одна и та же плата используется как в версиях с жидкостным, так и с воздушным охлаждением.

Команда Uniko’s Hardware исследовала видеокарту и обнаружила, что за работу новой функции отвечает устройство BOSCH SENSORTEC BMI323 IMU. Это «универсальная маломощная инерциальная система, которая сочетает точное измерение ускорения и угловой скорости (гироскопическое) с интеллектуальными функциями прерывания на основе движения». Это устройство не устанавливалось в видеокартах предыдущего поколения, поэтому не следует ожидать обновлений для карт ROG Matrix или ROG STRIX прошлой серии. Эта функция ранее не упоминалась в обзорах, поскольку она была активирована только недавно.

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Это подводит нас к вопросу провисания GPU. Некоторые самые мощные видеокарты нынешнего и предыдущего поколений чрезвычайно тяжелые, часто весят более 2 кг. Производители материнских плат сейчас активно рекламируют усиленные PCIe-слоты, которые помогают распределять часть веса, но только специальные опоры для видеокарт могут гарантировать правильную установку карты.

Самые тяжелые видеокарты теперь продаются в комплекте с соответствующими подставками, и пользователям рекомендуется их использовать по возможности. Альтернативно, можно искать универсальные решения, совместимые со специальными отверстиями для крепления. ROG Astral фактически комплектуется небольшой подставкой.

Источник: videocardz