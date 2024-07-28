Первый в мире видеообзор Google Pixel 9 Pro XL от украинского YouTube-канала Andro-News

Украинский YouTube-канал Andro-News сделал первый в интернете эксклюзивный видеообзор смартфона Google Pixel 9 Pro XL. Предоставленный компанией Pixophone образец является инженерным, однако вряд ли он претерпит существенные изменения в релизной версии.

Pixel 9 Pro XL стал более похожим на iPhone, не в последнюю очередь благодаря плоским стальным граням — да, Pixel 9 потерял закругленность, которая отличала его от большинства смартфонов на рынке. Радикально измененный блок камер подниматься вверх примерно на половину толщины смартфона. Почти такая толщина была у него и раньше, но ее несколько скрывало закругление по бокам.

Размеры и расположение элементов в Pixel 9 Pro XL почти такие же, как у предшественника. Также смартфон Google похож по габаритам с Apple iPhone 15 Pro Max, он лишь на несколько миллиметров длиннее. Лоток SIM-карты «переехал» вниз. Задняя крышка выполнена из матового стекла, корпус защищен от влаги и пыли по классу IP68. Известно о четырех цветах 9 Pro XL — черный, серый, розовый и фарфоровый (белый).

Экран смартфона стал совсем плоским, а боковые внешние грани — почти незаметными спереди. Внутренняя рамка дисплея тоже стала немного тоньше, чем у Pixel 8 Pro и Apple iPhone 15 Pro Max. Экран — 6,8″ LTPO OLED, 120 Гц, 1344×2992, ~487 PPI, вероятно, он имеет стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Визуально качество экрана почти не отличается от предшественника, за исключением, возможно, большей яркости.

Внутри всей серии Pixel 9 установлен процессор Tensor G4, который обеспечивает приличное, но не лучшее на рынке быстродействие. По тестам процессор мощнее G3 на 15%. Google говорит о существенном увеличении времени автономной работы. Смартфон получил модификации с 12 ГБ / 256 ГБ, 12 ГБ / 512 ГБ и 16 ГБ / 1 ТБ памяти.

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По данным Дмитрия Голуба, блок камер практически не претерпел изменений по сравнению с Pixel 8 Pro. А вот фронтальная камера получила существенный апгрейд — с 10,5 МП до 42 МП. Инженерный образец лишен доступа к камерам — сравнить их удастся, вероятно, только после релиза.

«Из коробки» Google Pixel 9 Pro XL будет иметь актуальную версию Android 15, с семилетним обновлением системы и безопасности. Смартфон получит Pixel Screenshot и другие улучшенные функции искусственного интеллекта. Владельцы Pixel 9 Pro XL получат бесплатный год подписки Gemini Advanced. Релиз смартфонов Pixel 9 ожидается 13 августа.

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