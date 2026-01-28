SSD подорожают: Samsung, Hynix и Sandisk планируют удвоить цены на NAND

Ожидания, что ажиотаж вокруг ИИ постепенно сойдет на нет, а цены на комплектующие для ПК вернутся к привычным уровням, не оправдываются. Три крупнейших производителя NAND-чипов — флеш-памяти, которая используется в SSD для ПК, — планируют удвоить свои цены.





Кризис на рынке памяти для ПК углубляется. По данным Digitimes, Samsung намерена более чем вдвое повысить цены на свои NAND-чипы уже в первом квартале 2026 года на фоне сокращения предложения и стремительного роста спроса, обусловленного расширением применений искусственного интеллекта. Издание также отмечает, что SK Hynix ввела повышение цен на NAND примерно такого же масштаба, тогда как Sandisk, по предварительным сообщениям, планирует 100-процентный рост цен на NAND в 2026 году. Таким образом, трое ключевых игроков рынка NAND-чипов для SSD планируют удвоить свои цены или приблизиться к этому уровню.

Параллельно с этим, Samsung и SK Hynix сокращают производство NAND-пластин. По оценкам исследовательской компании Omdia, Samsung уменьшит выпуск с 4,9 млн NAND-выр (wafers) в 2025 году до примерно 4,68 млн в 2026 году (сокращение около 4,5 %), а SK Hynix сократит выпуск с 1,9 млн до 1,7 млн (более 10 %). Оба производителя вместе составляют более 60 % мирового рынка NAND-производства. Сокращение выпуска происходит на фоне того, что производители перераспределяют мощности в сторону продукции с большей доходностью, в частности High Bandwidth Memory (HBM) для вычислений, связанных с ИИ, что также влияет на доступность и поставки традиционной NAND-памяти для ПК и потребительских SSD.

Digitimes также обращает внимание на то, что Samsung недавно отчиталась об очень сильных финансовых результатах: выручка выросла более чем на 22 % — примерно до $65 млрд в финальном квартале 2025 года. Прибыль компании за тот же период удвоилась и составила чуть менее $14 млрд. Степень влияния этих изменений на конечные цены SSD остается неопределенной. В то же время текущая динамика рынка свидетельствует о существенном подорожании накопителей уже в последнее время. Для примера: WD BLACK SN850X на 2 ТБ прошлым летом продавался на Amazon примерно за $150. К концу прошлого года цена выросла до более $250. По состоянию на теперь накопитель доступен за $399, при этом Amazon отмечает, что это «скидка 31 %» от заявленной рекомендованной цены $574,99.





Ключевой вопрос заключается в том, уже ли учтены в текущих ценах то повышение, о котором сообщает Digitimes. В случае если этого не произошло, дальнейший рост стоимости SSD в ближайшие месяцы может быть существенным. Оценки свидетельствуют, что по крайней мере часть ожидаемого повышения цен на NAND-чипы уже заложена в рыночные цены, и резкого роста до экстремальных уровней может не случиться. В то же время отсутствие полной определенности в этом отношении отражает общую напряженность текущей ситуации на рынке.

Источник: PCgamer.com