Первый взгляд: Джонни Депп становится Скруджем в ремейке "Рождественской песни"

Появились первые кадры со съемок «Рождественской песни» с Джонни Деппом, который возвращается в Голливуд в роли Эбенезера Скруджа.





Режиссирует новую «Рождественскую песню» (оф. название: Ebeneezer: A Christmas Carol) Тай Уэст при поддержке Paramount, а сценарий адаптировал Натаниэль Галперн, известный работой над фильмом ужасов «Легион» и фантастическим сериалом «Рассказы из кольца».

Снимки не официальные, однако демонстрируют первый взгляд на персонажей: Деппа в роли Скруджа и Андреа Райзборо, как Призрака прошлого Рождества. Кроме этого дуэта, к ленте присоединились Иэн Маккеллен, Трамелл Тиллман, Руперт Гринт, Дейзи Ридли и Сэм Клафлин.

Сейчас вопрос заключается в том, чем сможет история, которая получила более 270 (!) экранизаций, заинтересовать зрителя. Кроме, конечно, звездного актерского состава. Есть надежда, что версия Уэста не будет прямым пересказом.





«Эбенезер: Рождественская песня» — это первый большой голливудский студийный фильм Деппа со времен «В ожидании варваров» 2019 года и «Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда» 2018 года. Среди недавних проектов актера, которые не получили такой же масштабной поддержки, — «Жанна дю Барри» 2023 года и будущий «Дневной пьяница».

Номинант на премию «Оскар» отказался от голливудских фильмов после судебных баталий с бывшей Эмбер Херд. Шестинедельное судебное разбирательство, транслировавшееся по телевидению, завершилось в июне 2022 года вердиктом, который признал 39-летнюю актрису виновной по всем трем пунктам обвинения в клевете относительно ее статьи 2018 года. После подачи апелляций бывшие супруги договорились о мировом соглашении.

Релиз новой «Рождественской песни» запланирован на 13 ноября 2026 года. В июне Deadline сообщал, что Роберт Эггерс и Уиллем Дефо также берутся за классическую рождественскую историю о привидениях, но сквозь призму ужасов.

Источник: People