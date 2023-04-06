Историческая драма «Жанна дю Барри» с Джонни Деппом в главной роли откроет 76-й Каннский кинофестиваль

Шестой полнометражный фильм французского режиссера Майвенн Ле Беско раскроет историю бурных отношений Людовика XV и его фаворитки Жанны дю Барри, которую он привел во дворец, несмотря на отсутствие у девушки дворянских корней. Джонни Депп играет короля – и возвращается в большое кино после почти трехлетнего перерыва.
Людовик XV был не очень популярным королем и умер вскоре после обвинений в коррупции. Он правил 59 лет – дольше всего в истории Франции после Людовика XIV. Депп, который играет главную роль в ленте, будет говорить на французском – поэтому интересно, как он справится с акцентом. Вместе с тем у актера тесная связь со страной – с 1998 по 2012 год он находился в отношениях с французской певицей Ванессой Паради, владел разными объектами недвижимости во Франции, а в 2021 году назвал страну своим «домом».
Сама Майвенн, кроме режиссерской работы и написания сценария, возьмет на себя роль дю Барри. Среди остального актерского состава – Бенджамин Лаверн, Мелвиль Пупо, Пьер Ришар, Паскаль Грегори и Индия Хейр.
Согласно синопсису фильма Жанна Вобернье, молодая женщина из рабочего класса, использует свой интеллект и привлекательность, чтобы подняться по социальной лестнице. Людовик XV, не подозревающий о ее статусе куртизанки, благодаря девушке снова находит интерес к жизни и перевозит ее в Версаль, чем вызывает большой скандал во дворе.
Решение о премьерном показе фильма в Каннах, вероятно, вызвало удивление многих, поскольку появление Деппа на красной дорожке состоится менее чем через год после завершения его публичного судебного спора с Эмбер Херд. Это первая роль актера в полнометражном фильме за последние три года. Результаты предыдущего острого судебного процесса в Великобритании между Деппом и британским таблоидом The Sun привели к тому, что звезду исключили из франшизы Warner Bros «Фантастические твари».
Дополнительные дебаты может спровоцировать то, что впервые фильмом-открытием фестиваля становится лента, финансируемая Саудовской Аравией (Red Sea Film Foundation).
Мировая премьера фильма состоится на фестивале во вторник, 16 мая, и в этот же день фильм выйдет в кинотеатрах Франции.
- Майвенн уже представляла свои работы в Каннах. В 2011 году ее фильм «Полисс» получил приз жюри, а в 2015 лента «Мой король» принесла Эммануэль Берко награду за лучшую женскую роль. Фильмы с Джонни Деппом также в течение многих лет были представлены на фестивале – «Плакса», «Аризонская мечта», «Мертвец», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».
- Каннский кинофестиваль обнародует свою официальную отборочную программу 13 апреля и уже подтвердил пару ожидаемых американских фильмов: «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Индиана Джонс и реликвия судьбы» от Disney. Возглавит жюри Рубен Эстлунд, дважды обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильмы «Квадрат» и «Треугольник печали».