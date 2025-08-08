Новости Игры 08.08.2025 comment views icon

Первый взгляд на Нуба Сайбота в "Мортал Комбат 2" — безэмоциональный воин с пустыми глазами

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Первый взгляд на Нуба Сайбота в "Мортал Комбат 2" — безэмоциональный воин с пустыми глазами

В фильме «Мортал Комбат 2» официально появится Нуб Сайбот — темная версия Саб-Зиро, известная еще по классическим играм.

В финале первого фильма 2021 года главные герои Скорпион и Коул Янг вместе уничтожили Би-Хана — воина известного как Саб-Зиро. Но, как знают фанаты серии, смерть — это еще не конец. Теперь известно, что он вернулся из Незерреалма — темного измерения Mortal Kombat, где царят демоны, огонь и вечные мучения. Именно в такой форме Би-Хан стал Нубом Сайботом.

На первом полноценном изображении персонажа видно, что это безэмоциональный воин с пустыми глазами и броней, дизайн которой повторяет игру. Режиссер Саймон МакКуойд объяснил, что они пытались воссоздать персонажа максимально точно. За костюмы отвечала дизайнер Каппи Айрленд со своей командой. Они взяли за основу его образ из дополнения Khaos Reigns из Mortal Kombat 1, на которую действует скидка -67% в Steam до 13 августа.

В фильме Нуб Сайбот предстает в черном глянцевом образе — темная броня с перламутровым блеском, а под «кожей» просматривается резиновый материал, что добавляет глубины и текстурности его облику. Его тень-клон имеет похожую структуру, но выполнена в других цветах. Благодаря этому дизайнеры смогли четко отделить Нуба от его двойника, сохраняя целостность персонажа и подчеркивая его жуткую эстетику.

Перший погляд на Нуба Сайбота в "Мортал Комбат 2" — беземоційний воїн з порожніми очима
Первый взгляд на Нуба Сайбота в «Мортал Комбат 2»

Одним из вызовов во время съемок стала шляпа персонажа — она должна была сочетать стильность с реалистичностью. Часть образа долго тестировали, чтобы она «висела» по примеру игры, но в то же время выглядела естественно на большом экране. По словам режиссера, результат получился удачным. Хотя основная сюжетная линия будет сосредоточена на турнире между Earthrealm и Outworld, Скорпион и Нуб Сайбот будут играть важную роль. Как отметил Эд Бун, они — ключевые персонажи сиквела, и именно их история придаст глубины новому фильму.

Нуб Сайбот — давно знакомый фанатам, который впервые появился в Mortal Kombat 2 еще в 1993 году как секретный боец. Со временем Нуб стал отдельным персонажем и получил свою историю: он остался в виде бывшего Би-Хана, но со временем превратился в мрачное, бездушное существо с возможностью вызывать свою тень для помощи в бою.

Мировая премьера «Мортал Комбат 2» запланирована на 24 октября. В предыдущем трейлере показали, как в центре сюжета видна звезда боевиков Джонни Кейджа (Карл Урбан), хорошо известный фанам сериала «Парни». И за сутки ролик побил рекорд по просмотрам.

Источник: Collider

Популярные новости

arrow left
arrow right
Квентин Тарантино получил от Netflix $20 млн за сценарий
Семейные хиты: «Как приручить дракона» собрал $200 млн в первый уикенд, «Лило и Стич» приближается к миллиарду
Трейлер и постеры персонажей «Мортал Комбат 2» — два мира сошлись в кровавом турнире
Режиссер новой «Обители зла» не видел ни одного фильма из франшизы: «Это не мое, другое дело — игры»
Марк Фрост, соавтор «Твин Пикс», отрицает продолжение сериала без Дэвида Линча
Если бы The Last of Us стал комедией: вышел трейлер фильма "Холодное хранилище" с Лиамом Нисоном и Джо Кири из "Очень странных дел"
Провальный «Мегалополис» получил второй шанс — Коппола перемонтирует фильм и добавит новые сцены
«Лило и Стич» уничтожил дебют «Балерины» в прокате — спин-офф «Джона Уика» собрал лишь $25 млн дома
Главная премьера 2026 года: трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» собрал рекордные 400 млн просмотров за 7 дней
«Долгая прогулка» Стивена Кинга оживает: режиссер «Голодных игр» показал новый трейлер на Comic-Con
Главное атмосфера, а не сюжет: Квентин Тарантино назвал два лучших «фильма для тусовок» всех времен
Появились ранние реакции на «Супермена» — невероятно красивый фильм для просмотра в IMAX, Дэвид Коренсвет «на высоте»
«Все думают, что я шучу»: режиссер «Супермена» Джеймс Ганн назвал лучший фильм всех времен — комедия с 99% на Rotten Tomatoes
Худший фильм всех времен? "Война миров" от Universal получила 0% на Rotten Tomatoes и 3,1 балла на IMDb
«Основной инстинкт» с Шэрон Стоун получит «анти-воук» ремейк — от Amazon и оригинального автора
«Приключения Клиффа Бута» от Netflix получат «гигантский» бюджет и 120+ актеров во главе с Брэдом Питтом
«Белоснежка» с Рэйчел Зеглер возглавила топ стриминга Disney+ после провала в кинотеатрах
«Ты неисправная программа, которая хочет жить»: новый трейлер «Трон: Арес» представляет Джареда Лето, как ИИ и суперсолдата
Босс Ubisoft говорит, что в плохих продажах Star Wars Outlaws виновата франшиза «Звездные войны»
Педро Паскаль ходил делать «домашку по Мстителям» к Роберту Дауни-младшему
Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить