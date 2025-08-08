Первый взгляд на Нуба Сайбота в "Мортал Комбат 2" — безэмоциональный воин с пустыми глазами

В фильме «Мортал Комбат 2» официально появится Нуб Сайбот — темная версия Саб-Зиро, известная еще по классическим играм.

В финале первого фильма 2021 года главные герои Скорпион и Коул Янг вместе уничтожили Би-Хана — воина известного как Саб-Зиро. Но, как знают фанаты серии, смерть — это еще не конец. Теперь известно, что он вернулся из Незерреалма — темного измерения Mortal Kombat, где царят демоны, огонь и вечные мучения. Именно в такой форме Би-Хан стал Нубом Сайботом.

На первом полноценном изображении персонажа видно, что это безэмоциональный воин с пустыми глазами и броней, дизайн которой повторяет игру. Режиссер Саймон МакКуойд объяснил, что они пытались воссоздать персонажа максимально точно. За костюмы отвечала дизайнер Каппи Айрленд со своей командой. Они взяли за основу его образ из дополнения Khaos Reigns из Mortal Kombat 1, на которую действует скидка -67% в Steam до 13 августа.

В фильме Нуб Сайбот предстает в черном глянцевом образе — темная броня с перламутровым блеском, а под «кожей» просматривается резиновый материал, что добавляет глубины и текстурности его облику. Его тень-клон имеет похожую структуру, но выполнена в других цветах. Благодаря этому дизайнеры смогли четко отделить Нуба от его двойника, сохраняя целостность персонажа и подчеркивая его жуткую эстетику.

Одним из вызовов во время съемок стала шляпа персонажа — она должна была сочетать стильность с реалистичностью. Часть образа долго тестировали, чтобы она «висела» по примеру игры, но в то же время выглядела естественно на большом экране. По словам режиссера, результат получился удачным. Хотя основная сюжетная линия будет сосредоточена на турнире между Earthrealm и Outworld, Скорпион и Нуб Сайбот будут играть важную роль. Как отметил Эд Бун, они — ключевые персонажи сиквела, и именно их история придаст глубины новому фильму.

Нуб Сайбот — давно знакомый фанатам, который впервые появился в Mortal Kombat 2 еще в 1993 году как секретный боец. Со временем Нуб стал отдельным персонажем и получил свою историю: он остался в виде бывшего Би-Хана, но со временем превратился в мрачное, бездушное существо с возможностью вызывать свою тень для помощи в бою.

Мировая премьера «Мортал Комбат 2» запланирована на 24 октября. В предыдущем трейлере показали, как в центре сюжета видна звезда боевиков Джонни Кейджа (Карл Урбан), хорошо известный фанам сериала «Парни». И за сутки ролик побил рекорд по просмотрам.

Источник: Collider