Новости Кино 17.07.2025 comment views icon

Трейлер и постеры персонажей «Мортал Комбат 2» — два мира сошлись в кровавом турнире

author avatar

Катерина Даньшина

Автор новостей

Трейлер и постеры персонажей «Мортал Комбат 2» — два мира сошлись в кровавом турнире

Вышел первый трейлер «Мортал Комбат 2» — продолжения фильма 2021 года, основанного на одноименной серии видеоигр.

Первая лента представила нового персонажа, бойца ММА по имени Коул Янг (Льюис Тан), а также хорошо известных героев вселенной — Соня Блейд (Джессика МакНейми), Кано (Джош Лоусон), Джакс (Мехкад Брукс), Скорпион (Хироюки Санада) и Саб-Зиро (Джо Таслим). Сиквел вместо этого поставит в центр сюжета звезду боевиков Джонни Кейджа, которого сыграл Карл Урбан, хорошо известный фанам сериала «Пацаны».

События фильма «Мортал Комбат 2» начинаются с Янга, потомка Скорпиона, втянутого в битву за Земное Царство, который вербует чемпионов для участия в титульном турнире. Внешний мир находится всего в одной победе от получения права на полный контроль, и Земле нужно собрать всех, чтобы противостоять угрозе. Первым в списке Коула является не кто иной, как любимый боец Голливуда Джонни Кейдж.

Кейдж — это, по сути, пародия на звезд боевиков 90-х, вроде Жана-Клода Ван Дамма, который, по данным Polygon, был источником вдохновения для персонажа. Увидеть его в действии мы уже имели возможность в тизере несуществующего фильма «Uncaged Fury», а для большей достоверности Warner Bros. и New Line Cinema организовали для «актера» фейковую страницу на IMDb (правда, существует она лишь в виде скриншота).

«Изображение Карлом Джонни Кейджа несколько отличается от наших игр», — объяснял EW создатель Mortal Kombat Эд Бун. «Он добавляет в него свою собственную изюминку, но я думаю, что это будет свежо. Здесь есть что-то вроде новизны».

На турнире вместе с тем представят некоторых величайших злодеев игры, таких как правитель Внешнего Мира Шао Кан (Мартин Форд) и колдун Куан Чи (Дэймон Герриман), наделенный способностями к некромантии.

Сценарий к сиквелу написал Джереми Слейтер, вернулся к работе и Саймон Маккуойд, который дебютировал как режиссер в «Мортал Комбат» 2021 года. Ранее Маккуойд анонсировал «более интенсивные бои» в продолжении, что вполне ожидаемо, потому что нам наконец покажут турнир, который лишь упоминался в первом фильме.

Мировой релиз «Мортал Комбат 2» в кинотеатрах состоится уже 24 октября.

Трейлер (оригинал)

Постеры персонажей

1111111111111111

Популярные новости

«Резерв+» запустил бета-тест уплаты штрафов ТЦК — скидка 50%
Nissan отзывает 450 тыс. авто из-за риска отказа двигателя VC-Turbo — могут остановиться прямо на ходу
Sony представила флагманский телевизор Bravia 8 II QD-OLED и более доступные Bravia 5 и 2 II
Генератор видео со звуком Google Veo 3 уже в Украине
Google Pixel 7 запретили в Японии — Pixel 8 и 9 следующие
В PS Store стартовала большая летняя распродажа — Ghost of Tsushima, Silent Hill и другие со скидками до 90%
24 мировых рекорда: электрогиперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонстрирует потенциал EV
Ученые нашли «выключатель холестерина» — это может спасти миллионы жизней
ИИ без контроля политкорректности: xAI объяснила, почему бот Илона Маска Grok хвалил Гитлера
ИИ-боты провалили тест на психотерапевта — не хотят работать с алкоголиками и выдают перечень «самых высоких мостов» людям в депрессии
Главная премьера 2026 года: трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» собрал рекордные 400 млн просмотров за 7 дней
Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор страны в ПК
Каждая пятая игра в Steam за 2025 год создана с помощью ИИ, — отчет
Представлен Smart #3 (2026): электрический кроссовер с запасом хода до 555 км и ценой от $23 тыс.
Более дешевая Tesla или уменьшенная Model Y? Замечен странный прототип авто
Капитализация NVIDIA достигла $4 трлн
Внезапно для всех Бутан стал третьей страной по количеству накопленных биткоинов
Темное фэнтези от создателей The Witcher 3, трейлер Little Nightmares III и новая My Hero Academia — все анонсы с летнего шоукейса Bandai Namco
Илон Маск ищет «вайфу-разработчика» для Grok на зарплату $440 000
Представлен Moto G100 Pro — сверхъяркий OLED и большая батарея от $195
Половая дискриминация от ChatGPT: ИИ советует женщинам просить значительно меньшую зарплату, чем мужчинам
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить