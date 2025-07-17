Трейлер и постеры персонажей «Мортал Комбат 2» — два мира сошлись в кровавом турнире

Вышел первый трейлер «Мортал Комбат 2» — продолжения фильма 2021 года, основанного на одноименной серии видеоигр.

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Первая лента представила нового персонажа, бойца ММА по имени Коул Янг (Льюис Тан), а также хорошо известных героев вселенной — Соня Блейд (Джессика МакНейми), Кано (Джош Лоусон), Джакс (Мехкад Брукс), Скорпион (Хироюки Санада) и Саб-Зиро (Джо Таслим). Сиквел вместо этого поставит в центр сюжета звезду боевиков Джонни Кейджа, которого сыграл Карл Урбан, хорошо известный фанам сериала «Пацаны».

События фильма «Мортал Комбат 2» начинаются с Янга, потомка Скорпиона, втянутого в битву за Земное Царство, который вербует чемпионов для участия в титульном турнире. Внешний мир находится всего в одной победе от получения права на полный контроль, и Земле нужно собрать всех, чтобы противостоять угрозе. Первым в списке Коула является не кто иной, как любимый боец Голливуда Джонни Кейдж.

Кейдж — это, по сути, пародия на звезд боевиков 90-х, вроде Жана-Клода Ван Дамма, который, по данным Polygon, был источником вдохновения для персонажа. Увидеть его в действии мы уже имели возможность в тизере несуществующего фильма «Uncaged Fury», а для большей достоверности Warner Bros. и New Line Cinema организовали для «актера» фейковую страницу на IMDb (правда, существует она лишь в виде скриншота).

«Изображение Карлом Джонни Кейджа несколько отличается от наших игр», — объяснял EW создатель Mortal Kombat Эд Бун. «Он добавляет в него свою собственную изюминку, но я думаю, что это будет свежо. Здесь есть что-то вроде новизны».

На турнире вместе с тем представят некоторых величайших злодеев игры, таких как правитель Внешнего Мира Шао Кан (Мартин Форд) и колдун Куан Чи (Дэймон Герриман), наделенный способностями к некромантии.

Сценарий к сиквелу написал Джереми Слейтер, вернулся к работе и Саймон Маккуойд, который дебютировал как режиссер в «Мортал Комбат» 2021 года. Ранее Маккуойд анонсировал «более интенсивные бои» в продолжении, что вполне ожидаемо, потому что нам наконец покажут турнир, который лишь упоминался в первом фильме.

Мировой релиз «Мортал Комбат 2» в кинотеатрах состоится уже 24 октября.

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