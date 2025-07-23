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Новости Кино 23.07.2025 comment views icon

Фаталити! Трейлер «Мортал Комбат 2» побил рекорд по просмотрам — более 100 млн за сутки

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Фаталити! Трейлер «Мортал Комбат 2» побил рекорд по просмотрам — более 100 млн за сутки

Всего за сутки с момента релиза первый трейлер «Мортал Комбат 2» собрал впечатляющие 106, 8 млн просмотров со всех платформ.

Согласно Deadline, этот показатель является рекордным для red-band трейлеров — то есть таких, которые содержат сцены насилия, крови, нецензурную лексику и т.д., и предназначены только для взрослой аудитории. Предшественники в соответствующей категории имели едва ли не вдвое меньшие результаты: к примеру, «Отряд самоубийц» собрал 58,5 млн просмотров за сутки.

Появление Карла Урбана в роли бойца из Голливуда Джонни Кейджа, похоже, сработало отлично. Кейдж — это, по сути, пародия на звезд боевиков 90-х, вроде Жана-Клода Ван Дамма, который был источником вдохновения для персонажа. Для большей достоверности Warner Bros. и New Line Cinema выпустили тизер его несуществующего фильма «Uncaged Fury» и организовали для «актера» фейковую страницу на IMDb (которая, правда, существует лишь в виде скриншота). Из интересного, даже тизер с фильмом Кейджа имел неплохой трафик с 22,2 млн за 24 часа.

Луді Лін (Лю Кан), Мехкад Брукс (Джакс), Джессіка Макнамі (Соня Блейд) і Карл Урбан (Джонні Кейдж) у «Мортал Комбат 2». Фото: Warner Bros./ EW
Кадры из фильма «Мортал Комбат 2». Фото: Warner Bros./ EW

Персонаж Урбана станет одним из тех, кто усилит команду Внешнего мира, которую собирает противоречивый Коул Янг, боец ММА и потомок легендарного Скорпиона, чтобы победить на турнире Mortal Kombat и взять под контроль Земное царство.

Свои роли в сиквеле повторят Джессика МакНэйми (Соня Блэйд), Джош Лоусон (Кано), Таданобу Асано (Райден), Мехкад Брукс (Джакс), Луди Лин (Лю Кен), Чин Хан (Шан Цун), Джо Таслим (Би-Хан и Саб-Зиро), Хироюки Санада (Ханзо Хасаши и Скорпион), а также Макс Хуан (Кун Лао). Среди новичков: Аделин Рудольф (Китана), Мартин Форд (Шао Кан), Тати Габриэль, Десмонд Чиам, Ана Тху Нгуен и Дэймон Херриман.

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Сценарий к сиквелу написал Джереми Слейтер, а к режиссуре вернулся Саймон Маккуойд (фильм 2021 года, напомним, был его режиссерским дебютом).

Премьера «Мортал Комбат 2» в кинотеатрах запланирована на 24 октября. На сегодня предыдущие три фильма по игре Mortal Kombat от New Line собрали $257,8 млн по всему миру.

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