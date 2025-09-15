banner
Первый взгляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX открывает детали

Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі

На AI Technology Conference NVIDIA показала процессор Rubin CPX. Хотя чип предназначен для искусственного интеллекта, по строению он похож на основу GeForce RTX 6090.

Дизайн и наличие некоторых компонентов, которые не обязательны для ИИ, намекает на графическое происхождение и будущие видеокарты. Блогер и ютубер High Yield, который занимается анализом чипов, заметил, что Rubin CPX, кажется, содержит растровые блоки, процессоры отображения и даже полный набор ROP. Они не нужны для работы исключительно с искусственным интеллектом, но важны для рендеринга графики. Энтузиаст предполагает, что Rubin CPX может быть основой видеокарт RTX 6090.

Согласно опубликованному рендеру, Rubin CPX может интегрировать 16 кластеров обработки графики, каждый из 6 TPC (кластеров обработки текстур). Это дает в общей сложности 192 SM, столько же, сколько и у GB202. Но если предположить, что финальный игровой вариант будет иметь по крайней мере такую же конфигурацию, как Blackwell (8 TPC), это приведет к 256 потоковым мультипроцессорам. Полная версия также может иметь 256 ROP, 512-битный интерфейс памяти GDDR7 и поддержку PCIe 6.0. По сравнению с графическим процессором GB202 в RTX 5090 со 192 SM и 176 ROP, вероятный GR202 демонстрирует заметное улучшение. Конечно, сравнение и экстраполяция довольно условны, но дают какое-то представление.

Даже с учетом потенциального биннинга (около ~10% выключенных кристаллов), RTX 6090 на базе Rubin CPX с 8 TCP, вероятно, будет иметь примерно 28 000 ядер CUDA — примерно на 28% больше, чем у RTX 5090. Если Rubin CPX действительно будет перепрофилирован для потребительской графики, RTX 6090 получит рывок производительности.

Стоит отметить, что то, что NVIDIA пока показала лишь художественный рендер Rubin CPX. Выпуск процессора ориентирован на конец 2026 года.

Источник: VideoCardz

