Новости Устройства 05.08.2025 comment views icon

В 2,5 раза быстрее NVIDIA RTX 5090 в трассировке: Bolt Graphics анонсирует видеокарты Zeus

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Олексій Єрін

Автор новостей

В 2,5 раза быстрее NVIDIA RTX 5090 в трассировке: Bolt Graphics анонсирует видеокарты Zeus

Компания Bolt Graphics обнародовала технические характеристики собственных видеокарт серии Zeus. В документации описаны четыре модели, которые, по словам разработчиков, способны существенно опережать флагманские GPU NVIDIA в задачах трассировки лучей.

Базовая модель линейки, Zeus 1c26-32, фактически является фундаментом для всех остальных. Ее GPU состоит из двух отдельных чиплетов, один из которых отвечает за интерфейсы ввода/вывода (в частности PCIe и сетевые соединения), а другой — за вычислительные задачи.

У 2,5 раза швидша за NVIDIA RTX 5090 у трасуванні: Bolt Graphics анонсує відеокарти Zeus
GPU Zeus / Bolt Graphics

Производительная часть GPU, в свою очередь, построена на кластерах со следующими компонентами:

  • Один скалярный процессор (одна операция за такт)
  • Ядра FP64 для операций с двойной точностью
  • Неназванные графические ускорители
  • Унифицированный кэш на 128 МБ
  • Отдельный маршрутизатор для передачи данных между кластерами
У 2,5 раза швидша за NVIDIA RTX 5090 у трасуванні: Bolt Graphics анонсує відеокарти Zeus
Кластер GPU Zeus / Bolt Graphics

Подсистема памяти основана на LPDDR5X и в зависимости от модели на плате может быть распаяно от 32 ГБ до 256 ГБ. Если этого недостаточно, видеопамять можно расширить через два, четыре или восемь слотов SODIMM, в зависимости от модели карты. Остальные модели линейки — Zeus 2c26-64, 2c26-128 и 4c26-256 являются масштабируемыми версиями базовой, с двумя или четырьмя вычислительными чиплетами. При этом у самой старшей модели их  обслуживают четыре чиплета ввода/вывода.

Несмотря на необычную архитектуру, настоящий интерес вызывает заявленная производительность видеокарт. По словам Bolt Graphics, даже базовая модель Zeus в 2,5 раза быстрее NVIDIA GeForce RTX 5090 в трассировке лучей: 77 Gigarays против 32 Gigarays. И это при на 80% меньшем энергопотреблении — 120 Вт против 575 Вт. Выглядит фантастически, но стоит отметить, что пока что все заявленные характеристики существуют лишь на бумаге. Никаких тестов с реальным оборудованием не проводилось, а все данные получены в результате программной симуляции.

Вероятно, видеокарты Zeus ориентированы на узкоспециализированные задачи, ведь несмотря на преимущества в FP64 и трассировке лучей, современные игры значительно зависят от FP32-производительности. А тут показатели быстродействия прототипов довольно скромные: даже у топовой 4c26-256 лишь 40 TFLOPS, тогда как RTX 5090 обеспечивает 105 TFLOPS. Сообщается, что первые аппаратные образцы видеокарт появятся в четвертом квартале текущего года.

Источник: PCGamer

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