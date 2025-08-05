В 2,5 раза быстрее NVIDIA RTX 5090 в трассировке: Bolt Graphics анонсирует видеокарты Zeus

Компания Bolt Graphics обнародовала технические характеристики собственных видеокарт серии Zeus. В документации описаны четыре модели, которые, по словам разработчиков, способны существенно опережать флагманские GPU NVIDIA в задачах трассировки лучей.

Базовая модель линейки, Zeus 1c26-32, фактически является фундаментом для всех остальных. Ее GPU состоит из двух отдельных чиплетов, один из которых отвечает за интерфейсы ввода/вывода (в частности PCIe и сетевые соединения), а другой — за вычислительные задачи.

Производительная часть GPU, в свою очередь, построена на кластерах со следующими компонентами:

Один скалярный процессор (одна операция за такт)

Ядра FP64 для операций с двойной точностью

Неназванные графические ускорители

Унифицированный кэш на 128 МБ

Отдельный маршрутизатор для передачи данных между кластерами

Подсистема памяти основана на LPDDR5X и в зависимости от модели на плате может быть распаяно от 32 ГБ до 256 ГБ. Если этого недостаточно, видеопамять можно расширить через два, четыре или восемь слотов SODIMM, в зависимости от модели карты. Остальные модели линейки — Zeus 2c26-64, 2c26-128 и 4c26-256 являются масштабируемыми версиями базовой, с двумя или четырьмя вычислительными чиплетами. При этом у самой старшей модели их обслуживают четыре чиплета ввода/вывода.

Несмотря на необычную архитектуру, настоящий интерес вызывает заявленная производительность видеокарт. По словам Bolt Graphics, даже базовая модель Zeus в 2,5 раза быстрее NVIDIA GeForce RTX 5090 в трассировке лучей: 77 Gigarays против 32 Gigarays. И это при на 80% меньшем энергопотреблении — 120 Вт против 575 Вт. Выглядит фантастически, но стоит отметить, что пока что все заявленные характеристики существуют лишь на бумаге. Никаких тестов с реальным оборудованием не проводилось, а все данные получены в результате программной симуляции.

Вероятно, видеокарты Zeus ориентированы на узкоспециализированные задачи, ведь несмотря на преимущества в FP64 и трассировке лучей, современные игры значительно зависят от FP32-производительности. А тут показатели быстродействия прототипов довольно скромные: даже у топовой 4c26-256 лишь 40 TFLOPS, тогда как RTX 5090 обеспечивает 105 TFLOPS. Сообщается, что первые аппаратные образцы видеокарт появятся в четвертом квартале текущего года.

Источник: PCGamer