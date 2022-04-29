Певица Lizzo выступит на первой церемонии вручения музыкальных премий в метавселенной Roblox

Logitech объявила о проведении первой музыкальной премии в метавселенной Roblox. Вторая ежегодная премия Song Breaker Awards-2022 состоится в Roblox 30 апреля в 13:00 по восточному времени. На этом мероприятии виртуально дебютирует поп-звезда Lizzo.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

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Ведущим станет звезда соцсетей Бретман Рок. На церемонии будет 10 человек, которые появились в чарте Billboard Song Breaker: в том числе певица Gayle и номинант на премию «Грэмми» Уокер Хейс. Также появятся такие известные личности, как Джейден Смит, ветеран Roblox MeganPlays и стример Twitch Shroud.

Если не получится посмотреть основное шоу, будут доступны еще два дополнительных выступления в тот же день (16:00 и 17:00 по восточному времени) и одно 1 мая (12:00 по восточному времени).