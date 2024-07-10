Samsung Galaxy Z Fold 6: незначительные аппаратные обновления, искусственный интеллект и на $100 выше цена (от 80 тыс. грн)

Samsung представила свой новый складной смартфон Galaxy Z Fold 6. Модель 2024 года получила незначительные обновления. Она немного прочнее, немного легче и имеет несколько незначительных модернизаций. Однако новинка стоит дороже своих предшественников.

Samsung Galaxy Z Fold 6 перешел на новый процессор Snapdragon 8 Gen 3, специально оптимизированный для Samsung. Для его охлаждения используется увеличенная испарительная камера. Устройство содержит 12 ГБ оперативной памяти, а емкость хранилища может составлять 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Емкость батареи остается неизменной еще со времен Fold 3 и составляет 4400 мАч.

Телефон стал немного прочнее, имеет лучшую устойчивость к падениям благодаря усовершенствованию конструкции петли и материалов. Внутреннее гибкое стекло также крепче. Устройство имеет рейтинг IP48. Это лучше по сравнению с предыдущим рейтингом IPX8, где X указывает на отсутствие устойчивости к пыли. Но цифра 4 означает, что устройства официально защищены от посторонних предметов размером 1 мм и более, а не от пыли.

Новая модель Galaxy Z Fold 6 получила немного больший внешний дисплей – 6,3 дюйма против 6,2 дюйма у предшественника. Экран стал шире и имеет соотношение сторон 22.1:9. Разрешение составляет 2376×968 пикселей, а частота обновления – 120 Гц. Размер внутреннего дисплея в разложенном виде не изменился и составляет 7,6 дюйма. Однако дисплей тоже стал шире и ближе к квадратному – соотношение 20.9:18 с разрешением 2160×1856 пикселей. Максимальная яркость составляет 2600 нит.

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Камеры почти не изменились по сравнению с предшественником. Пользователям доступен 50-мегапиксельный главный модуль и 10-мегапиксельный телефото модуль с 3-кратным оптическим зумом. Обновленная сверхширокоугольная 12-мегапиксельная камера обеспечивает лучшее качество при съемке в условиях слабого освещения.

Samsung Galaxy Z Fold 6 стал тоньше. Размеры устройства в сложенном виде составляют 68,1×153,5×12,1 мм, в разложенном – 132,6×153,5×5,6 мм. Вес уменьшился с 253 г у Fold 5 до 239 г.

Galaxy Z Fold 6 будет иметь функции искусственного интеллекта Galaxy AI, которые дебютировали в серии Galaxy S24 в начале этого года. Однако уникальным преимуществом новых складных устройств Samsung является возможность показывать переводы на внешнем дисплее. S Pen на Fold 6 также сможет интегрироваться с функциями Galaxy AI через Smart Select и Sketch to image, которые используют генеративный ИИ для создания изображения на основе грубого чертежа. Как и устройства серии S24, новинка будет получать обновления ОС и безопасности в течение 7 лет.

Samsung начнет продавать Galaxy Z Fold 6 с 24 июля, а предварительные заказы можно оформить уже сегодня, начиная от $1899 (79 999 грн в Украине). Это на $100 больше, чем Galaxy Z Fold 5 (и Fold 4, и Fold 3).

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Источник: The Verge, 9to5google

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