По данным Vodafone в Украине уже 500 обладателей новых iPhone 11, больше всего их в Киеве (почти половина), а чаще всего выбирают iPhone 11 Pro Max [инфографика]

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Оператор мобильной связи Vodafone рассказал, что в Украине уже появились счастливые обладатели новых моделей iPhone – их количество достигло 500 человек по состоянию на 24 сентября и продолжает расти. На основе обезличенного массива данных, big data аналитики Vodafone определили географию, предпочтения и портрет типичного украинского поклонника новинок Apple, который не смог дождаться официального старта продаж.

Больше всего новых iPhone 11/Pro/Max сконцентрировано в Киеве – в столице на порядок больше новых моделей iPhone по сравнению с другими городами (в основном это областные центры). Выделяется из этого ряда поселок городского типа Козин, в котором «засветились» сразу 12 новых iPhone.

В целом Топ-10 городов по присутствию новых моделей смартфонов Apple выглядит следующим образом: Киев (211), Харьков (39), Одесса (28), Днепр (18), Ужгород (18), Козин (12), Львов (12), Черновцы (11), Полтава (8), Запорожье (7).

Размер имеет значение — больше всего в Украине оказалось поклонников у модели iPhone 11 Pro Max (273 штуки), их двое больше, чем у iPhone 11 Pro (133) или iPhone 11 (116).

При этом 73% украинских «яблочников» можно отнести к наиболее состоятельной категории украинцев, 76% являются обладателями автомобилей, 81% регулярно выезжают за рубеж. Стоит отметить гендерное равенство в этом вопросе – 55% владельцев новых iPhone – мужчины, около 45% — женщины.

Напомним, что официальные продажи Apple iPhone 11/Pro/Max, Apple Watch Series 5 и нового iPad 10.2 в Украине стартуют 11 октября, при этом 4 октября откроются предзаказы.

Источник: Vodafone Украина