Новости Софт 06.05.2025 в 11:27 comment views icon

YouTube тестирует новую подписку Premium Duo — на двух человек и с меньшей ценой

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Катерина Даньшина

Автор новостей

YouTube тестирует новую подписку Premium Duo — на двух человек и с меньшей ценой

YouTube запустил в тестовом режиме новую подписку Premium Duo, которая получит все те же преимущества основного тарифа, но сниженную цену с ограничением до двух пользователей.

Пилотный проект, ориентированный на «пары, соседей по комнате и небольшие домохозяйства», запущен в Индии, Франции, Тайване и Гонконге.

«Мы экспериментируем с новыми способами обеспечения большей гибкости и ценности для наших подписчиков YouTube Premium, включая вариант плана Premium для двух человек, что позволяет двум людям разделить подписку по сниженной цене», — отметил в комментарии The Verge представитель YouTube Алекс МакКвистон.

Сайты Moneycontrol и Android Authority приводят скриншоты с расценками нового тарифа в индийских рупиях:

  • Индивидуальная подписка — ₹149.00 в месяц ($1,77)
  • Подписка на двух человек — ₹219.00 в месяц ($2,60)
  • Семейная подписка — ₹299.00 в месяц ($3,54)
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Android Authority

Ранее YouTube уже тестировал в США и других странах «облегченный» вариант подписки Premium Lite, который позволял смотреть большинство видео без рекламы, однако оставлял ее в музыкальных видео и ограничивал загрузку в оффлайне и фоновое воспроизведение. Подписка на двух человек предлагает все преимущества стандартного Premium.

Следует отметить, что YouTube достаточно агрессивно продвигает свой рекламный план — в основном тем, что постоянно существенно удлиняет продолжительность и увеличивает количество рекламы для обычных пользователей, а также усиливает борьбу с блокировщиками: с замедлением работы приложения, ограничением количества просмотров видео и огромными рекламными плакатами, которые предлагают оформить подписку Premium. Напомним, что стоимость YouTube Premium в Украине сейчас составляет ₴99/месяц для индивидуальной подписки, ₴149/месяц для семьи (до 5 участников) и ₴59/месяц для студентов (со стартовым бесплатным месяцем).

YouTube начал показывать 3-часовую рекламу без опции «пропустить» — чтобы побороть блокировщики


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