Netflix потребует раз в месяц подключаться к домашней Wi-Fi сети — так стриминг будет бороться с шерингом паролей

По подсчетам Netflix, более 100 млн человек пользуются услугами стримингового сервиса, используя чужие учетные данные для входа. Учитывая первую за десятилетие потерю подписчиков в 2022 году, компания вводит новые, более жесткие правила пользования сервисом.

Аккаунты Netflix все еще доступны для совместного использования, но только в пределах одной семьи. Чтобы убедиться, что ваши устройства связаны с основным местоположением, Netflix потребует от пользователей подключаться к Wi-Fi в основной сети, открывать приложение или сайт и просматривать что-либо по крайней мере раз в 31 день.

Устройства, через которые вы подключитесь, Netflix обозначит как «надежные», запомнит их и не будет блокировать. А вот пользователям, которые попытаются войти в аккаунт из другого места, доступ закроют и предложат создать собственный аккаунт. Для сохранения просмотров и рекомендаций компания предлагает использовать инструмент миграции профиля.

Другие устройства, которые используются дома для просмотра контента, Netflix будет проверять на принадлежность к вашему основному местоположению через IP-адреса, идентификаторы устройств и активность учетной записи.

Казалось бы, что вход в аккаунт Netflix вне дома должен стать фактически невозможным, однако компания предлагает обходной путь. Если вы путешествуете и хотите просмотреть контент на смарт-телевизоре в отеле, корпоративном ноутбуке и т.д., можно запросить временный код у службы и получить доступ к своему аккаунту на 7 дней.

Также если устройства используются вне дома неавторизованным лицом, вы можете выйти из аккаунта дистанционно, а затем поменять пароль.

Netflix предлагает четыре разных уровня цен, и количество одновременно подключенных устройств зависит от того, на какой уровень вы подписались.

Эти меры кажутся первыми осторожными шагами Netflix во избежание массового оттока пользователей. Если они не оправдают ожиданий компании, могут быть введены более жесткие меры, например взимание платы за каждого дополнительного пользователя. Автоматически это точно не будет происходить.

В Латинской Америке в 2022 году Netflix уже тестировал взыскание дополнительной платы с клиентов (одну четверть базовой ставки). В мае отчет Rest of World показал, что пилотная программа показала себя не очень хорошо, и подписчики в Перу заявили, что не были официально уведомлены об этой политике, а уровни применения отличались между пользователями.

Ранее Netflix запустил более дешевую подписку с рекламой, и в первый месяц запуска ее приобрели всего 9% новых подписчиков. Приблизительно в то же время сообщалось, что стриминговый гигант вернул определенную сумму рекламодателям после того, как не достиг целевой аудитории. В декабре по данным Antenna на этот тариф подписалось 15% новых абонентов.