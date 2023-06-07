По запросу «Chrome» поисковик Microsoft в браузере Edge выдавал справку по функциям чат-бота Bing – в компании «уже отказались от этой идеи»

Интересным примером поведения поисковика Bing от Microsoft поделился Шон Холлистер, главный редактор The Verge. Чтобы установить браузер Google Chrome на новый компьютер с Windows 11, он открыл в браузере Edge поиск Bing и ввел запрос «chrome». В результате открылось… полноэкранное окно чат-бота Bing, «объяснившее» пользователю, что ищет функции Bing. Результат повторялся при каждой попытке.

Курс EXCEL ДЛЯ БІЗНЕСУ. Вивчіть, як ефективно використовувати Excel у вашому бізнесі для збору, аналізу та візуалізації даних. Дізнатись про курс

Проверка на другом компьютере дала тот же результат. Коллега журналиста из другой части США также подтвердил странное поведение поисковика, такой же результат был и у коллеги через океан. Ранее поиск работал должным образом, демонстрируя соответсвующее результаты поиска.

Издание попросило Microsoft прокомментировать ситуацию. Представитель компании отослал журналистов к заявлению директора по маркетингу продуктов Microsoft Джейсона Фишеля:

«Мы часто экспериментируем с новыми функциями, UX и поведением, чтобы тестировать, учиться и улучшать опыт наших клиентов. Эти тесты часто бывают краткими и не обязательно отражают то, что в конечном итоге или в целом предоставляется клиентам».

Позднее сам Фишель подтвердил, что Microsoft отказалась от этой конкретной идеи. Однако это не первый пример навязчивости Edge и Bing, и осадок остался. Шон Холлистер в связи с этой историей выразил сожаление о том, что Microsoft подрывает подобными экспериментами отношение пользователей к действительно неплохому браузеру Edge, и решил вновь отказаться от его использования.

Курс Управління командою в бізнесі Більше ніякого мікроменеджменту Хочу на курс

Источник: The Verge