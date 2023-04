Браузер Edge отправляет почти все посещенные адреса на сервер Bing – это не слежка, а некорректно работающая новая функция

Браузер Microsoft Edge отправляет почти все веб-адреса, которые вы посещаете, на сайт Bing API. Пользователи Reddit заметили, что последняя версия Microsoft Edge отправляет запрос на bingapis.com с полным URL почти каждой страницы, на которую переходит пользователь.

Курс Receuitment Хочеш в IT, але гуманітарій? Ставай рекрутером лише за 650 годин Ву-ху! Хочу!

Поиск ссылок на этот адрес дает очень мало результатов, а подобная функция вообще не встречается в документации. Программист Рафаэль Ривера предположил, что отправка адресов – часть другой, крайне плохо реализованной возможности Edge:

«В Microsoft Edge теперь есть функция подписки на автора, которая включена по умолчанию. Вероятно, целью было уведомить Bing о посещении определенных страниц, таких как YouTube, Reddit и т.д. Но, похоже, это работает неправильно – браузер отправляет ссылки на почти любой домен, который вы посещаете».

Функция разработана для облегчения отслеживания пользователем творчества избранных создателей контента в интернете. Она включена по умолчанию и ее легко отключить – тогда никакие адреса отправляться не будут. Также в броузере есть фильтр, куда вносятся домены, ссылки на которые не нужно отправлять (например, там по умолчанию есть PornHub). Похоже, что по факту Edge отправляет все адреса, которых нет в этом списке.

Представители Microsoft рассказали The Verge, что компания в курсе проблемы и работает над ее решением. В целях безопасности функцию отслеживание моно отключить по пути Settings > Privacy, Search and Services > Services > Show suggestions to follow creators in Microsoft Edge.