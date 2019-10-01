Почти все грядущие новинки Microsoft Surface засветились на утёкших в сеть изображениях: Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Surface 2-в-1
Новая линейка продуктов Microsoft Surface была рассекречена благодаря утечке изображений, полученных журналистом и инсайдером Эваном Блэссом. Он опубликовал серию изображений в сервисе микроблогов Twitter.
Как отмечает Эван Бэсс, на изображениях фигурируют грядущие Surface Pro 7, Surface Laptop 3 (13- и 15-дюймовая версии), а также гибридное устройство Surface 2-в-1 на базе процессора с архитектурой ARM.
Кроме того, по словам инсайдера, следует ожидать появления ещё одного оригинального устройства, которое не засветилось на изображениях. Речь идёт о «Surface с двумя дисплеями». Возможно, позже всё же появится изображение и этой новинки.
Как ожидается, корпорация Microsoft официально анонсирует все эти устройства на своём аппаратном мероприятии Surface в Нью-Йорке в эту среду.
Источник: The Verge