«Почти как Fahrenheit 451». Гильермо дель Торо поддержал кампанию Кристофера Нолана против «злых стримингов», вытесняющих фильмы на DVD и Blu-Ray

Ранее Нолан призвал зрителей покупать «Оппенгеймер» на дисках blu-ray и пошутил, что эту версию фильма «никакие злые онлайн-кинотеатры украсть не смогут».

В этом месяце драма о создателе атомной бомбы, собравшая $950 млн в кинотеатрах мира, выходит в «домашнем релизе» — на Blu-ray и цифровых платформах.

Свой предварительный комментарий Нолан сейчас называет шуткой, хотя осторожно уточняет: «Ничто нельзя считать шуткой, когда это публикуют в интернете».

«Сегодня есть опасность того, что если фильмы существуют только в версиях стримингов — они приходят и уходят», — добавил режиссер.

В последние годы стриминги стали печально известны тем, что изымают оригинальный контент с платформ, чтобы транслировать его в других местах и получать новые источники дохода. Так, например, было с фильмом «Кратер‎», который изъяли из Disney+ в июне — научно-фантастическое приключение, снятое Кайлом Патриком Альваресом, нельзя было просматривать, пока его не переиздали в цифровом варианте в сентябре.

Для Нолана вариант с дисками Blu-Ray является способом борьбы с подобными тенденциями. И с этим соглашается другой именитый режиссер Гильермо дель Торо, которые репостнул цитаты Кристофера к себе на страницу в X (ранее Twitter).

«‎Физические носители, как люди в романе «451 градус по Фаренгейту» Отсылка к сюжету романа-антиутопии Рэя Брэдбери, описывающего будущее американское общество, в котором книги запрещены и любые найденные книги сжигаются «пожарными». (которые запоминали свои любимые книги и становились их носителями). Если у вас есть фильмы в версиях 4K HD, Blu-ray, DVD… вы являетесь хранителем этих фильмов для будущих поколений», — добавил дель Торо.

Ранее Нолан рассказывал, что потратил месяцы на подготовку «Оппенгеймера» к домашнему прокату, чтобы версия фильма на Blu-ray звучала и выглядела так же как в кинотеатральном прокате.

«В случае с «Оппенгеймером» мы уделили много внимания версии Blu-ray… пытались перевести изображение и звук, поместив это в цифровую версию, которую вы можете приобрести и поставить на полку, чтобы ни один злой потоковый сервис не мог украсть ее у вас» .

Источник: Variety