«Почти копия Apple Weather». Figma удаляет новый ИИ-инструмент после обвинений в краже дизайна

Инструмент Figma Make Designs создавал макеты программ за несколько секунд, используя генеративный ИИ — и некоторые результаты, как оказалось впоследствии, слишком походили на погодное приложение Apple.

Генеральный директор Figma Дилан Филд в публикации на X в конце концов сообщил об удалении программы и взял на себя всю вину, объяснив, что строго требовал от команды соблюдения дедлайна, что и якобы могло привести к ошибкам.

(1) As we shared at Config last week — as well as on our blog, our website, and many other touchpoints — the Make Design feature is not trained on Figma content, community files or app designs. In other words, the accusations around data training in this tweet are false. https://t.co/jlfmroPPhm

— Dylan Field (@zoink) July 2, 2024