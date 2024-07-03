«Почти копия Apple Weather». Figma удаляет новый ИИ-инструмент после обвинений в краже дизайна

Инструмент Figma Make Designs создавал макеты программ за несколько секунд, используя генеративный ИИ — и некоторые результаты, как оказалось впоследствии, слишком походили на погодное приложение Apple.

Генеральный директор Figma Дилан Филд в публикации на X в конце концов сообщил об удалении программы и взял на себя всю вину, объяснив, что строго требовал от команды соблюдения дедлайна, что и якобы могло привести к ошибкам.

(1) As we shared at Config last week — as well as on our blog, our website, and many other touchpoints — the Make Design feature is not trained on Figma content, community files or app designs. In other words, the accusations around data training in this tweet are false. https://t.co/jlfmroPPhm — Dylan Field (@zoink) July 2, 2024

Между тем в других сообщениях в соцсети руководитель Not Boring Software Энди Аллен показал наглядно, каким образом Figma Make Designs копирует дизайн Apple Weather:

Figma AI looks rather heavily trained on existing apps. This is a «weather app» using the new Make Designs feature and the results are basically Apple’s Weather app (left). Tried three times, same results. https://t.co/Ij20OpPCer pic.twitter.com/psFTV6daVD — Andy Allen (@asallen) July 1, 2024

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Джей Питерс из The Verge в интервью с техническим директором Figma Крисом Расмуссеном спросил напрямую — учился ли Make Designs на дизайне приложений Apple? Вот его ответ:

«Мы не проводили обучение в рамках генеративных функций ИИ. Функции обеспечиваются готовыми моделями и специальной системой проектирования, которую мы заказали, что, похоже, является основной проблемой».

Расмуссен добавил, что ключевыми моделями искусственного интеллекта, которые использует Make Designs, являются GPT-4o от OpenAI и Titan Image Generator G1 от Amazon. Если это правда, то тогда возникает вопрос, не учились ли они на разработках Apple?

В то же время в Figma отмечают, что Make Designs находилась в бета-версии, которые «по определению, неидеальны». После работы над ошибками (и возможно переобучения) функцию планируют вернуть.

Figma на прошлой неделе обнародовала собственную политику обучения ИИ, в рамках которой пользователи должны до 15 августа решить, согласны ли они предоставлять свой контент (планы Starter и Professional включены по умолчанию, тогда как планы Organisation и Enterprise отключены по умолчанию).

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