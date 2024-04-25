Тайваньцы из TSMC и словенцы из EKWB издеваются над работниками в США: расизм, сверхурочная работа и недоплаты

Похоже, азиатские и восточноевропейские компании, которые открывают заводы в США, несут туда свою «культуру производства». По свидетельствам, американские работники TSMC и производителя ПК EKWB из Словении сталкиваются с расизмом, хамством, сверхурочным временем, недоплатами и ложными обвинениями.

TSMC

Мировой лидер производства чипов, TSMC получила едва ли не самую большую выгоду от американского закона CHIPS в виде $6,6 млрд на открытие заводов в США. Компания является крупнейшей на Тайване, ее стоимость оценивается в $660 млрд. Однако она известна еще и 12-часовым рабочим днем и работой на выходных, а также жестоким обращением со стороны руководителей. Они вызывают работников в нерабочее время, угрожают увольнением за незначительные неудачи и тому подобное. Это никого не удивляет на Тайване, но американцы не привыкли к подобному отношению.

Сайт Rest of World рассказывает, что американские инженеры поехали на Тайвань еще в 2021 году, чтобы пройти обучение на производстве TSMC до начала работы двух новых заводов в Аризоне. Они были шокированы, когда увидели 12-часовой рабочий день и высокое давление руководства. Неспособность определить приоритетность задач и вместо этого ожидать бешеной интенсивности выполнения каждого из них, американцы осудили как неэффективное управление. Также они получали задачи с временными рамками, которые не позволяли выполнять их без использования личного времени.

Впоследствии американские рабочие были возвращены на фабрики в Аризоне вместе с их тайваньскими коллегами. Строительство столкнулось с многочисленными задержками и отстает примерно на год, впрочем, многие американцы покинули TSMC еще на этапе обучения на Тайване, а другие о возвращении в США обнаружили, что культура работы компании распространилась на новые заводы.

Инженерам, которые планировали работать на производственных линиях, поручили вывозить мусор после строителей.

Тайваньским менеджерам пришлось пройти обучение, как не кричать на работников публично, что не прижилось.

Инженеры обнаружили, что им придется подделать результаты тестирования произведенных пластин, чтобы оправдать ожидания руководства.

Тайваньские работники, которые привыкли к таким нарушениям прав, и американские работники, которые привыкли жаловаться или увольняться в тех же условиях, не смогли адекватно взаимодействовать. Американцы жалуются на «азиатскую культуру», а тайваньские инженеры считают своих коллег высокомерными и беззаботными. Конфликт между работниками на самом деле тоже является «заслугой» компании, потому что вызван условиями труда.

EKWB

Компания EKWB (Edvard Konig Water Blocks), основанная в 2003 году Эдвардом Конигом, имеет штаб-квартиру в Коменде, Словения. Филиал в США был расположен в Сан-Антонио, Техас, пока его офисы не закрылись в прошлом месяце. Фирма продает нестандартные компоненты водяного охлаждения и производит ПК с водяным охлаждением под брендом Fluid Gaming, а также корпоративные рабочие станции Fluid Works.

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Сайт PCGamesN сообщил, что бывший менеджер по развитию бизнеса и продуктов Дэн Хендерсон обвинил компанию в расизме. У Tom`s Hardware пообщались с Хендерсоном и четырьмя другими бывшими членами команды EKCS, подразделения компании в США. Все они описали «хаотичную и токсичную» картину рабочего места.

Ранее несколько бывших сотрудников обвинили EKWB в создании враждебной рабочей атмосферы, наполненной расистскими шутками и оскорбительной риторикой в офисах компании в Техасе. Работники также говорят, что фирма не платила им за сверхурочные часы и что она испортила отношения с поставщиками из-за неоднократной задержки выплат.

Словенские менеджеры неоднократно унижали американских сотрудников, называя их ленивыми и глупыми, обвиняли их в проблемах с управлением запасами компании, в то время как внутреннее учетное программное обеспечение компании работало с ошибками. По словам бывшего регионального менеджера по продажам Джемари Серрати, сотрудники часто часами пытались посчитать продукты на полках, пытаясь компенсировать недостатки ПО. Однако менеджеры в Словении обвинили американский персонал в краже запасов, чтобы объяснить проблемы.

Оскорбительная лексика вышла далеко за пределы простого называния работников глупыми или ленивыми и переросла в откровенный расизм. Серрати, единственный афроамериканский сотрудник в офисе, рассказал, что бывший коллега отпускал расистские шутки, сравнивая его с шоколадом, и несколько раз чуть не ударил его погрузчиком. Приезжий менеджер из Словении также рассказал Серрати расистскую шутку о шоколаде.

Когда не белых работников не было, шутки могли быть еще хуже. Другой бывший сотрудник сказал, что некоторые менеджеры описывали испаноязычных сотрудников как «ленивых мексиканцев».

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Сотрудница описала корпоративную культуру как «клуб мальчиков» и утверждала, что получала постоянный отпор, когда пыталась применить любую власть над своими коллегами-мужчинами. Однако ей никто прямо не говорил, что ее не слушают, потому что она женщина.

В своем заявлении руководитель отдела коммуникаций EK Саша Роби сказал, что компания получила только два сообщения о случаях расизма и справилась с обоими. Роби попросил всех нынешних или бывших сотрудников, которые не сообщили о дискриминации, заявить об этом сейчас.

Сотрудники также говорят, что им не оплачивали необходимые сверхурочные часы. Работникам приказывали работать сверхурочно, чтобы успеть выполнить заказ или чтобы филиал не получил выговор. При этом фактические сверхурочные часы в лучшем случае сокращались вдвое в отчетности и, соответственно, в оплате, а чаще вообще не учитывались.

Хендерсон утверждает, что компания обещала ему комиссионные со всех продаж в его контракте, но потом не выплатила их. Однажды он выставил компании счет на комиссию, которую он должен был получить, и получил сообщение от руководства, в котором говорилось, что они не считают, что он имеет право на комиссию, и что ему придется согласиться на новые условия, если он захочет продолжать там работать. В другой момент ему выплатили причитающуюся комиссию, но затем компания отказалась платить обычную зарплату за несколько месяцев работы, заявив, что «случайная» выплата комиссии была вместо месячной зарплаты.

Именно после того, как компания отказалась выплатить недостающие деньги, Хендерсон решил сделать публичное заявление. Он утверждает, что компания угрожала ему судебным иском и требовала выплаты € 70 000, если он не удалит свой пост в LinkedIn.

Сотрудники также жаловались на потенциально опасные условия на складе. От них требовали управлять погрузчиком, хотя никто в компании не имел на это лицензии. Складские работники были вынуждены стоять на сложенных коробках очень высоко с риском падения.

Хендерсон говорит, что хотел высказаться не только для того, чтобы получить компенсацию, на которую, как он считает, имеет право, но и потому, что его коллеги тоже получают шанс погашения задолженности.

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