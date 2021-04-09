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Податковий комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкти стосовно доступного розмитнення «євроблях»

Податковий комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкти стосовно доступного розмитнення «євроблях»

Податковий комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкти стосовно доступного розмитнення «євроблях»


Податковий комітет на останньому засіданні рекомендував Верховній Раді підтримати у другому читанні законопроєкти стосовно доступного розмитнення «євроблях». Зокрема, законопроєктами №4643-д та №4644-д пропонується провести митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року , без врахування вартості автомобіля та сплати ввізного мита.

Якщо ВРУ підтримає законопроєкти, то тимчасово, протягом 180 днів з дня набрання чинності, сума акцизного податку буде визначатися платником податку, на якого поширюється дія цього пункту, за ставкою, визначеною за формулою:

Ставка = Ставка базова + Vе + Fе,

де Ставка базова — ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минула з року виготовлення транспортного засобу, до року визначення ставки податку та становить:

  • 0 евро — якщо кількість років, що минула з року виготовлення транспортного засобу становить 0-9 років;
  • 25 евро — 10 років;
  • 50 евро — 11 років;
  • 75 евро — 12 років;
  • 100 евро — 13 років;
  • 125 евро — 14 років;
  • 150 евро — 15 і більше років.

– ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. сантиметрах на коефіцієнт, який становить:

  • 0,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна (до 2000 куб. сантиметрів включно);
  • 0,2 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна (від 2001 куб. сантиметрів до 3000 куб. сантиметрів включно);
  • 0,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна (від 3001 куб. сантиметрів до 4000 куб. сантиметрів включно);
  • 0,35 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна (від 4001 куб. сантиметрів до 5000 куб. сантиметрів включно);
  • 0,5 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна (понад 5000 куб. сантиметрів).

– ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що становить:

  • для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 0,0 євро;
  • для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 100,0 євро;
  • для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом або двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) та електричним двигуном (одним чи кількома) — 0,0 євро.

Дія такого положення не повинна поширюватися на транспортні засоби, якщо вони не відповідають екологічним нормам «ЄВРО-2» і вище та/або мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

Джерело: ЕП

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