Податковий комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкти стосовно доступного розмитнення «євроблях»





Податковий комітет на останньому засіданні рекомендував Верховній Раді підтримати у другому читанні законопроєкти стосовно доступного розмитнення «євроблях». Зокрема, законопроєктами №4643-д та №4644-д пропонується провести митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року , без врахування вартості автомобіля та сплати ввізного мита.

Якщо ВРУ підтримає законопроєкти, то тимчасово, протягом 180 днів з дня набрання чинності, сума акцизного податку буде визначатися платником податку, на якого поширюється дія цього пункту, за ставкою, визначеною за формулою:

Ставка = Ставка базова + Vе + Fе,

де Ставка базова — ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минула з року виготовлення транспортного засобу, до року визначення ставки податку та становить:

0 евро — якщо кількість років, що минула з року виготовлення транспортного засобу становить 0-9 років;

25 евро — 10 років;

50 евро — 11 років;

75 евро — 12 років;

100 евро — 13 років;

125 евро — 14 років;

150 евро — 15 і більше років.

Vе – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. сантиметрах на коефіцієнт, який становить:

0,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна (до 2000 куб. сантиметрів включно);

0,2 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна (від 2001 куб. сантиметрів до 3000 куб. сантиметрів включно);

0,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна (від 3001 куб. сантиметрів до 4000 куб. сантиметрів включно);

0,35 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна (від 4001 куб. сантиметрів до 5000 куб. сантиметрів включно);

0,5 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна (понад 5000 куб. сантиметрів).

Fе – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що становить:

для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 0,0 євро;

для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 100,0 євро;

для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом або двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) та електричним двигуном (одним чи кількома) — 0,0 євро.

Дія такого положення не повинна поширюватися на транспортні засоби, якщо вони не відповідають екологічним нормам «ЄВРО-2» і вище та/або мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

Джерело: ЕП