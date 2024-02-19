Поддержи сбор на FVP-дроны для 79 ОДШБр — разыгрываем художественный тубус с котиками

Нужно срочно закрыть сбор, поэтому проводим аукцион в рамках нашей инициативы «Аукцион возмездия» — сбор на FPV-дроны для 79-й бригады.

23 ноября мы вместе с Всеукраинским центром волонтеров «Народный проект» начали собирать деньги на десять FVP-дронов для бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые будут уничтожать вражескую технику и склады с боеприпасами.

Тогда нам удалось собрать большую часть запланированной суммы, но, к сожалению, не всю сумму. Было собранный 83.569 грн из 135.000 грн, которые было запланировано собрать. Соответственно, наша цель сейчас — дособирать 52.000 грн, которые остались, чтобы закрыть этот сбор.

Реквизиты

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/3syGpJdsY7

Карточка банка: 5375 4112 1195 6938

Аукцион

Сбор и аукцион будет проводиться здесь и пройдет с 19-го по 24 февраля.

В этот период пополни банк на любую сумму и тот, кто забросит больше всех, получит лот.

Не забывайте, что поддержать сбор можно и без участия в аукционе.

Даже небольшая сумма важна и приблизит нас к цели!

Лот этого аукциона — тубус от снаряда, калибра 155 для М777 гаубицы, который побывал в боях под Марьинкой, и разрисованный красивыми патриотическими котиками талантливым художником.

Что такое FPV-дрон и для чего его используют

FPV (First Person View — от первого лица) дрон это эффективный и современный беспилотный летательный аппарат с видеокамерой, основная цель которого — уничтожить технику врага дистанционно. Обычно, FPV-дроны имеют один шанс на поражение, потому что, по своей сути являются дронами-камикадзе. Быстрые, верткие, смертоносные, они несут на себе заряд и их операторы имеют возможность поразить технику или врага точечно, очень прицельно. В рамках боевых действий они являются чрезвычайно эффективными, потому что позволяют охотиться на российскую технику на безопасном расстоянии, снижая риск жизни наших защитников.

79 Отдельная десантно-штурмовой Таврическая бригада

Одна из самых известных и героических десантных бригад Украины. С начала войны, с 2014го года они непрерывно уничтожают врага на самых горячих направлениях.

Вот одна из историй боя наших героев:

«На видео продемонстрирован один из боевых эпизодов, когда враг бросил на штурм позиций бойцов 79-ки сразу 19 единиц бронированной техники, из которых 15 бронемашин нами было уничтожено или повреждено», — рассказали десантники.

Тогда устойчивости обороны десантников поспособствовали высокая обученность противотанковых расчетов, которые своим метким огнем остановили технику россиян. На кадрах в одном месте фиксируется не менее 6 бронемашин, которые были повреждены, уничтожены или брошены. Две машины смогли проехать дальше.

Также еще в одном месте неподалеку уничтожили боевую машину пехоты БМП-2 оккупантов.

Сейчас большая часть разрушенного города Марьинка находится под российской оккупацией. Наступательные операции РФ в районе Марьинки были частью осеннего наступления оккупантов с целью расширения контроля над остальной частью Донецкой области.