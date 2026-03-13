Новости Кино 13.03.2026

Найдены утраченные эпизоды "Доктора Кто" из 1960-х годов: их выпустят в эфир

Катерина Левицкая

Знайдено втрачені епізоди "Доктора Хто" з 1960-х років: їх випустять в ефір

BBC планирует выпустить в эфире два недавно найденных эпизода «Доктора Кто» из 1960-х годов с участием актера Уильяма Хартнелла. Неизвестно, как именно неназванный коллекционер получил уникальные кадры, но после его смерти их передали благотворительной организации Film is Fabulous.


Эпизоды под названиями «Начало кошмара» и «Планета дьявола» вышли в эфир в рамках третьего сезона «Доктора Кто» в ноябре 1965 года. Они были частью 12-серийной сюжетной линии, где персонаж противостоит Далекам, и транслировалась только в Великобритании. Считалось, что кадры были слишком жестокими для показа за рубежом, а впоследствии их вообще приказали стереть.

В современные времена фаны имели возможность увидеть лишь часть утраченной истории. Еще один из эпизодов под названием «День Армагеддона» в 2004 году обнаружил бывший инженер BBC. По сюжету он как раз выходил между вышеназванными двумя, а это значит, что зрители наконец получат цельную часть сезона, в которой изложен генеральный план Далеков.

Найденные эпизоды «Доктора Кто» будут транслироваться на BBC в Пасху.

Организация Film is Fabulous организовала спецпоказ в кинотеатре, на который пригласила Питера Первеса, сыгравшего первого ассистента Доктора, Стивена Тейлора. При этом актеру не сообщали, что утраченные эпизоды нашли, а запланировали встречу якобы с целью интервью. Говорят, что актер смотрел их со слезами на глазах.

«Я еще никогда не был настолько ошеломленным», — говорит Первес. «Даже не уверен, видел ли я их в начале выхода в эфир. Я помню истории, но кадры мне не слишком знакомы».

По словам актера, эпизоды являются особенными еще и потому, что включают лишь четвертое появление Далеков. В дальнейшем в Film is Fabulous планируют провести еще несколько спецпоказов, а на эту Пасху их добавят на BBC iPlayer.


Источник: Games Radar

