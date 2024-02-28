Поддержи сбор — помоги герою из «Азова» стать на ноги! Разыгрываем красивые арт-тубусы

Объявляем новый сбор и аукцион в рамках нашей инициативы «Аукцион возмездия» — сбор для Патронатной службы «Ангелы Азова» на реабилитацию бойца 12-й бригады специального назначения «Азов» с позывным «Буян», который сейчас восстанавливается от тяжелого ранения. Цель этого сбора — 84 000 грн.

Алексей «Буян» парень 22-х лет, три из которых он уже на войне. До войны учился на электрогазосварщика, параллельно работая по специальности. Он не смог стоять в стороне, когда захватчики хлынули в Украину, подписал контракт, когда позволил возраст и, в конце концов, оказался в дружной семье «Азова», где метко уничтожал врагов из миномета.

Почти год провоевав в составе героической бригады, принял с побратимами неравный бой с танками коварного врага в районе Серебрянского леса. К сожалению, не все выжили, а «Буян» был сильно ранен. Поэтому, кацапские танки добили уже побратимы «Буяна».

У Алексея были поломаны дужки на уровне Т2, один осколок зашел в плечо, второй срезал часть скальпа, сотрясение спинного мозга, спинальная травма.

После удачных операций Алексей проходит дорогостоящую реабилитацию и мечтает как можно быстрее вернуться в ряды «Азова», чтобы и дальше уничтожать захватчиков.

Организацией лечения и реабилитации занимается Патронатная служба «Ангелы Азова», которая создана для того, чтобы заниматься ранеными, освобожденными из плена и павшими бойцами из азовских бригад: 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Служба также занимается вопросом реабилитации воинов и поддержки семей защитников Украины.

Сбор и аукцион будет проводиться здесь и пройдет с 28 февраля по 6 марта.

На аукцион этого сбора у нас не один лот.

Есть два арт-тубуса от минометов, авторства того же талантливого художника, который создал тубус с котиками из предыдущего сбора.



Алгоритм аукциона

В период с 28 февраля по 6 марта пополняйте банку на любую сумму. Двое людей, которые пополнят банку больше остальных, получат тубусы. Не забывайте, что поддержать сбор можно и без участия в аукционе. Даже небольшая сумма важна! Помните, что каждые 50 гривен – это кирпичики, которыми построен путь к нашей победе.

Реквизиты

Банка: https://send.monobank.ua/jar/79BMUJhiLc

Карта банки: 5375 4112 1328 8058