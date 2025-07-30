Новости Игры 30.07.2025 comment views icon

Подписчики PS Plus получат три бесплатные игры в августе — среди них Lies of P

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Подписчики PS Plus получат три бесплатные игры в августе — среди них Lies of P

Sony объявила список игр в августе для подписчиков PlayStation Plus Essential — всего доступно три игры. Самым заметным проектом стала Lies of P.

Тайтлы можно будет добавить в свою библиотеку с 5 августа по 1 сентября. Они доступны всем подписчикам PlayStation Plus на уровнях: Essential, Extra и Premium.

Итак, Lies of P — это souls-like, вдохновленный историей Пиноккио, но с мрачной атмосферой, механикой сложных боев и тщательно проработанным визуальным стилем. Она вышла в 2023 году и имеет хорошие отзывы среди фанатов жанра. Недавно проект получил DLC под названием Overture, где есть уровень сложности для новичков. Игра будет доступна как на PS5, так и на PS4.

Вторая — DayZ. Это преимущественно онлайн-игра на выживание в постапокалиптическом мире, где пользователи должны избегать зомби и других игроков, собирать ресурсы и бороться за жизнь. Проект доступен только на PS4, но владельцы PS5 также могут запустить его благодаря обратной совместимости.

Последняя в списке — My Hero One’s Justice, которая по сути 3D-файтинг на арене, созданный по мотивам популярного аниме My Hero Academia. Тайтл вышел еще в 2018-м, сейчас доступен на PS4 и работает на PS5 из-за совместимости.

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Список игр августовской раздачи в PS Plus / Sony

Также до 4 августа еще можно успеть добавить в библиотеку игры июля — Diablo 4, The King of Fighters XV и Jusant. Вместе с тем Sony подтвердила, что с января 2026 года больше не будет включать PS4-игры в PS Plus как основную часть ежемесячных раздач. Платформа сосредоточится на проектах для PS5.

Источник: PlayStation

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