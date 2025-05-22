Lies of P получит DLC-приквел Overture с тремя уровнями сложности — первые 50 минут геймплея

Lies of P получит приквел-DLC Overture и одновременно большое бесплатное обновление с новыми видами оружия, боевым режимом и тремя уровнями сложности.

Neowiz и Round8 Studio работают над масштабным обновлением для оригинальной Lies of Pложь, которое перенесет игроков к событиям основной кампании. Соответственно дополнение не продолжает основную историю, а позволит лучше понять, как P оказался в Крате.

В DLC герой вместе с Близнецами отправляется в заснеженную местность — разрушенный зоопарк. Там они увидят вместо зверей кровожадных мутантов, новые виды марионеток и созданий из канализации. Первые локации выглядят довольно коридорно, с ответвлениями для лута. Но уже с первых минут DLC показывает быстрых врагов, не всегда эффективный блок и смертельные бои даже с двумя соперниками.

Вместе с Overture в игре появится новое оружие — более тяжелое и экзотическое. Например, цепная пила заряжается после рывка, а пушечный меч стреляет взрывными снарядами. Еще есть лук, который позволяет вести стрельбу без ограничений в количестве снарядов, хотя и наносит меньше вреда. Правда, новые образцы оружия неразборные — их нельзя модифицировать, как большинство клинков в базовой игре. К сожалению, выбрать комбинацию с другой рукояткой или лезвием не получится.

Среди боссов, которых показали в геймплее, особенно выделяется поединок с двумя противниками — колдуном и его боевой куклой. Даже если уничтожить последнюю, босс способен ее возродить. Все боссы в DLC имеют новое поведение, измененные паттерны и повышенный уровень агрессии.

Lies of P: Overture имеет три уровня сложности. Базовый режим (Legendary Stalker), к которому добавили два новых варианта: Butterfly’s Guidance (более легкий для новичков) и Awakened Puppet (умеренный уровень). Ожидается, что такие режимы смогут сделать игру более доступной для более широкой аудитории, которая не является поклонником soulslike-жанра.

И не стоит путать режимы сложности Lies of P: Overture с другим режимом Battle Memories. Эта новинка по сути зал для повторных сражений со всеми боссами игры, которая открывается после прохождения любого финала игры будет доступна в отеле Krat. В этом режиме игрок сможет самостоятельно выбирать врага и уровень сложности — от обычного до самого сурового. Всего предусмотрено пять уровней, причем продвижение к самым высоким потребует побед на более низких. Для дополнительной мотивации вводят косметические вознаграждения — в частности декоративные булавки, которые украшают рюкзак, но не влияют на характеристики.

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Также будет доступен отдельный режим Death March, в котором нужно пройти серию боев с боссами подряд с минимальными ресурсами. В демо его еще не показали, но он уже упоминается в меню Battle Memories.

DLC Overture и большое обновление появятся летом 2025 года. Дополнение будет платным, а все новые режимы и арена для боссов — бесплатна для владельцев базовой версии игры.

Источник: Wccftech / VGC