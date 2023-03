ChatGPT «отпустили» в интернет — чат-бот будет искать информацию на сторонних сайтах, бронировать билеты и покупать продукты

До сих пор ChatGPT был ограничен учебными данными, включающими информацию, полученную до 2021 года. Однако новые плагины позволят чату посещать сторонние веб-страницы и взаимодействовать с ними.

OpenAI говорит, что сторонние службы станут «глазами и ушами» чат-бота.

В демонстрации ChatGPT попросили найти рецепт и заказать необходимые ингредиенты через сервис доставки Instacart. Чат-бот автоматически загрузил список продуктов и перенаправил пользователя на сайт для завершения заказа.

We’ve added initial support for ChatGPT plugins — a protocol for developers to build tools for ChatGPT, with safety as a core design principle. Deploying iteratively (starting with a small number of users & developers) to learn from contact with reality: https://t.co/ySek2oevod pic.twitter.com/S61MTpddOV

— Greg Brockman (@gdb) March 23, 2023