До сих пор ChatGPT был ограничен учебными данными, включающими информацию, полученную до 2021 года. Однако новые плагины позволят чату посещать сторонние веб-страницы и взаимодействовать с ними.

OpenAI говорит, что сторонние службы станут «глазами и ушами» чат-бота.

В демонстрации ChatGPT попросили найти рецепт и заказать необходимые ингредиенты через сервис доставки Instacart. Чат-бот автоматически загрузил список продуктов и перенаправил пользователя на сайт для завершения заказа.

We’ve added initial support for ChatGPT plugins — a protocol for developers to build tools for ChatGPT, with safety as a core design principle. Deploying iteratively (starting with a small number of users & developers) to learn from contact with reality: https://t.co/ySek2oevod pic.twitter.com/S61MTpddOV — Greg Brockman (@gdb) March 23, 2023

В настоящее время ChatGPT использует 11 плагинов для внешних сайтов, включая сервисы для бронирования билетов Expedia и бронирования ресторанов OpenTable, а также сервис по поиску авиабилетов, гостиниц, аренды автомобилей, поиску турпакетов и круизов Kayak (полный перечень сайтов есть здесь). OpenAI также предоставляет некоторые собственные плагины – один для интерпретации кода и один под названием «Browsing», позволяющий ChatGPT получать информацию из интернета.

Интересно, что теперь пользователь может увидеть список источников, использованных для ответа.

Эта экспериментальная функция, очевидно, похожа на Bing от Microsoft, и имеет специальную технологию, передающую информацию GPT-4 (языковая модель, лежащая в основе ChatGPT) из интернета. Однако плагин OpenAI не просто получает информацию в реальном времени — он может подключаться к API и позволять ему выполнять действия от имени пользователя, согласно документации компании.

Это может сделать систему значительно более мощной – Bing может спланировать ваш отпуск, но ChatGPT еще и забронирует билеты и номер в отеле.

Очевидно, что проблем с безопасностью станет больше, когда ChatGPT будет выполнять действия от имени пользователя, а не просто предоставлять информацию. Экспертов по кибербезопасности также встревожил эксперимент OpenAI с GPT-4 – когда по указанию тестировщика чат-бот создал инструкции, чтобы нанять работника из TaskRabbit для завершения теста CAPTCHA, который он не мог пройти.

OpenAI говорит, что приняла к сведению угрозы, созданные этими плагинами, и «внедрила несколько мер безопасности», включая ограничение доступности плагинов для небольшого количества разработчиков и пользователей ChatGPT Plus.

Желающие опробовать обновления могут зарегистрироваться в список ожидания.

Источник: The Verge