Microsoft «учит» чатбота Bing показывать рекламу — спонсорские ссылки заметили в некоторых ответах

Вполне ожидаемо обновленный поисковик Bing начнет показывать рекламу в ответах на запросы пользователей.

В настоящее время Microsoft «экспериментирует» с показом рекламы в собственном чат-боте с искусственным интеллектом, и скоро спонсорских ссылок в ответах станет еще больше.

«Да, реклама будет отображаться в новом Bing, в частности в чате (как и в традиционных результатах поиска). Поскольку чат-бот находится на стадии предварительного просмотра, могут быть некоторые отличия в том, как он сейчас отображается. Мы все еще изучаем новые возможности рекламы и со временем поделимся новыми», — сказала Кейтлин Рулстон, директор по коммуникациям Microsoft, в заявлении The Verge.

Пока рекламные объявления появляются в виде не слишком заметных ссылок в ответах, а также в разделе «Подробнее». В будущем Microsoft может запустить опыт, в котором наведение курсора на ссылку от рекламодателя будет отображать еще несколько ссылок для того, чтобы привлечь больше трафика. Компания также рассматривает идею добавления рекламных подписей компаний в интерфейсе чата, наряду с ответами.

Тот факт, что Microsoft запустит рекламу в обновленный поисковик, не слишком удивляет. Вопрос был не в том, сделает ли это компания, а в том, когда это произойдет? В своем блоге корпоративный вице-президент Microsoft по поиску и устройствам Юсуф Мехди написал, что у чат-бота более 100 миллионов активных пользователей ежедневно — треть из них новички для Bing, а это новые возможности для рекламодателей.

Сообщается, что запуск партнёрских объявлений Microsoft обсуждала с рекламными агентствами еще в феврале. Вот один из примеров рекламы в ответе на запрос об автомобиле:

Bing Chat now has Ads! It’s going to be fascinating to see how the unit economics of Ads in language models will unfold and affect search advertising. 1/3 pic.twitter.com/o5YjRjikOP — Deedy (@debarghya_das) March 29, 2023

Ранее Microsoft отказалась от списка ожидания и открыла свободный доступ к чат-боту Bing, который тайно работал на базе новой языковой модели OpenAI GPT-4 еще до ее официального запуска. В настоящее время чат-боту можно задать до 15 вопросов за сеанс и до 150 в день, некоторые пользователи с помощью Bing могут генерировать изображения.

Компания добавила обновленный поисковик и на боковую панель в собственном браузере Edge, также ожидается, что ИИ-функции ChatGPT будут доступны в приложениях Office, Teams, Word и Outlook.