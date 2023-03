Microsoft «учит» чатбота Bing показывать рекламу — спонсорские ссылки заметили в некоторых ответах

Вполне ожидаемо обновленный поисковик Bing начнет показывать рекламу в ответах на запросы пользователей.

В настоящее время Microsoft «экспериментирует» с показом рекламы в собственном чат-боте с искусственным интеллектом, и скоро спонсорских ссылок в ответах станет еще больше.

Пока рекламные объявления появляются в виде не слишком заметных ссылок в ответах, а также в разделе «Подробнее». В будущем Microsoft может запустить опыт, в котором наведение курсора на ссылку от рекламодателя будет отображать еще несколько ссылок для того, чтобы привлечь больше трафика. Компания также рассматривает идею добавления рекламных подписей компаний в интерфейсе чата, наряду с ответами.

Тот факт, что Microsoft запустит рекламу в обновленный поисковик, не слишком удивляет. Вопрос был не в том, сделает ли это компания, а в том, когда это произойдет? В своем блоге корпоративный вице-президент Microsoft по поиску и устройствам Юсуф Мехди написал, что у чат-бота более 100 миллионов активных пользователей ежедневно — треть из них новички для Bing, а это новые возможности для рекламодателей.

Сообщается, что запуск партнёрских объявлений Microsoft обсуждала с рекламными агентствами еще в феврале. Вот один из примеров рекламы в ответе на запрос об автомобиле:

Bing Chat now has Ads!

It’s going to be fascinating to see how the unit economics of Ads in language models will unfold and affect search advertising.

1/3 pic.twitter.com/o5YjRjikOP

— Deedy (@debarghya_das) March 29, 2023