Пограничники США будут использовать рентген и искусственный интеллект для выявления наркотиков

Сейчас на границах установят «высокотехнологичные машины» (которые, по сути, являются очень мощными рентгеновскими лучами) для выявления наркотиков, работу которых в будущем должен ускорить искусственный интеллект.

На прошлой неделе Джо Байден призвал поддержать законопроект о безопасности границ, который среди прочего предусматривает закупку 100 единиц такой техники. За два дня до выступления президента, NBC News сообщило, что таможенные и пограничные службы США (CBP) уже имеют современные машины для выявления фентанила Синтетический опиоидный анальгетик (имеет действие в 20-40 раз сильнее, чем героин, и в 100 раз сильнее, чем морфин). — однако их не установили, поскольку Конгресс еще не выделил на это средства.

Как отмечает The Verge, подавляющее большинство фентанила, изъятого таможенниками и пограничниками (более 90%), провозится контрабандой через официальные пункты гражданами США, а не мигрантами, которые несанкционированно пересекают границу.

Согласно пресс-релизу Департамента внутренней безопасности, CBP конфисковало около 20 тонн фентанила в течение 2023 года. Более половины проходило через одну точку — порт въезда Марипоса в Ногалесе, штат Аризона (интересно, что там уже есть несколько рентгенов — и еще несколько хранятся на складах из-за нехватки средств на установку).

Сейчас CBP сканирует около 20% коммерческих и менее 5% личных транспортных средств. В будущем эти показатели хотят увеличить до 70% и 40% соответственно — и в этом должен помочь искусственный интеллект.

После сканирования рентгеновские снимки отправляют в командный центр, где их проверяют на соответствие документам (если сказано, что грузовик перевозит бананы — то это должно показать и сканирование).

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«Один офицер просматривает одно изображение» — говорит Кевин МакАлинан, который работал уполномоченным CBP при Трампе с 2018 по 2019 год. «Если вы собираетесь резко увеличить количество проверок, вам понадобится не только гораздо больше сканеров, но и гораздо больше офицеров, чтобы их считывать, или вам понадобится помощь технологий».

МакАлинан в 2020 году стал соучредителем компании Pangiam, которая занимается ИИ-технологиями для торговли и путешествий. В прошлом году они получили контракт на $16,86 млн для разработки «Алгоритмов обнаружения аномалий», которые будут использовать искусственный интеллект для анализа рентгеновских изображений, сканируемых на границе.

«Исходя из того, как работает трансграничная цепочка поставок, многие грузовики на самом деле возвращаются в США пустыми», — сказал МакАлинан. «Программное обеспечение может подтвердить, что этот грузовик и сканирование пустые — офицеру не нужно тратить драгоценное время на просмотр изображения».

Инструмент, который еще не используется на границе, обучен на основе предыдущих рентгеновских сканирований CBP.

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