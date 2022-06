Похоже, Microsoft требует у некоторых сторонних разработчиков после анонса своих игр на Xbox как минимум 48 часов не афишировать их доступность на PlayStation и Nintendo Switch

Во время вчерашней совместной презентации Xbox и Bethesda, кроме геймплея Starfield, которую насмешливо называют No Man’s Skyrim, показали дебютный трейлер Wo Long: Fallen Dynasty от Koei Tecmo и Team Ninja среди других 30+ анонсов. Сначала среди целевых платформ для экшена в манере Nioh и Sekiro: Shadows Die Twice были указаны Xbox и ПК, и вскоре вышел официальный пресс-релиз от разработчиков, где также упоминались PlayStation 4 и PlayStation 5. Что интересно, этот прессрелиз датирован 14 июня — то есть случайно выложили преждевременно.

Team NINJA announces Three Kingdoms thriller Wo Long: Fallen Dynasty for PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, and PC https://t.co/hKxDcP9ofU pic.twitter.com/mIx9C81gMb

— Gematsu (@gematsu) June 13, 2022