Похоже, Microsoft требует у некоторых сторонних разработчиков после анонса своих игр на Xbox как минимум 48 часов не афишировать их доступность на PlayStation и Nintendo Switch

Во время вчерашней совместной презентации Xbox и Bethesda, кроме геймплея Starfield, которую насмешливо называют No Man’s Skyrim, показали дебютный трейлер Wo Long: Fallen Dynasty от Koei Tecmo и Team Ninja среди других 30+ анонсов. Сначала среди целевых платформ для экшена в манере Nioh и Sekiro: Shadows Die Twice были указаны Xbox и ПК, и вскоре вышел официальный пресс-релиз от разработчиков, где также упоминались PlayStation 4 и PlayStation 5. Что интересно, этот прессрелиз датирован 14 июня — то есть случайно выложили преждевременно.

Team NINJA announces Three Kingdoms thriller Wo Long: Fallen Dynasty for PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, and PC https://t.co/hKxDcP9ofU pic.twitter.com/mIx9C81gMb — Gematsu (@gematsu) June 13, 2022

Интересную деталь заметил редактор Gematsu и вспомнил схожий случай с анонсом Scarlet Nexus — в свое время прессрелиз со всеми деталями и платформами пресса получила только через 48 часов после презентации игры на презентации Microsoft. Обычно основные платформодержатели во время анонса того или иного проекта сторонней студии указывают только собственную платформу (+ PC), а впоследствии на канале издателя появляется трейлер, где уже указываются все поддерживаемые платформы. В то же время в случае Wo Long: Fallen Dynasty выходит, что Microsoft ввела временные ограничения для сторонних разработчиков по поводу публичного раскрытия информации, на каких сопернических платформах будет выходить их игра.

Выходит такой NDA для разработчиков — не исключено, что эта противоречивая норма обязательна для отдельных менее известных студий для сотрудничества с Xbox.

Скажете, что 14 июня в пресс-релизе Wo Long: Fallen Dynasty – это просто ошибка. Возможно, это действительно так, но, учитывая кейс из Scarlet Nexus, этот вариант представляется, честно говоря, менее правдоподобным.

В официальном списке будущих игр, который выйдут на Xbox в ближайшие 12 месяцев, хватает игр сторонних разработчиков — так что можно просто подождать до завтра, чтобы получить подтверждение или опровержение этого потенциального требования Microsoft.