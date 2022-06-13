Від Starfield до Overwatch 2: всі анонси та трейлери майбутніх ігор з презентації Xbox & Bethesda Games Showcase

Пізно ввечері 12 червня відбулася грандіозна спільна онлайн-трансляція Xbox & Bethesda Games Showcase, присвячена майбутнім іграм, що вийдуть на Xbox та ПК у найближчі 12 місяців — під час півторагодинного стріму пролунало понад різноманітних 30 анонсів ігор від партнерів та внутрішніх студій Xbox Games Studios. Зокрема показали перший геймплей Starfield та Redfall, нарешті анонсували дату релізу довгоочікуваної екшен-RPG Diablo IV, розповіли деталі щодо нової Forza Motorsport та багато іншого. Якщо раптом пропустили захід, ми зібрали головні анонси та трейлери з презентації разом.

Redfall

Redfall — один з найбільших та найочікуваніших ексклюзивів Xbox, який нещодавно переїхав на першу половину 2023 року. Нагадаємо, це кооперативний екшен у відкритому світі про мисливців на вампірів від команди Arkane Austin, відомої за Prey та Dishonored. Гравці зможуть обирати персонажів з унікальними здібностями, щоб зібрати команду та відбити містечко під назвою Редфолл у штаті Массачусетс. Під час стріму вперше показали справжній геймплей — у ролику можна побачити декілька локацій, де розгортаються події гри, а також кілька битв. Окрім того, розробники продемонстрували кілька різних видів вампірів і чотирьох грабельних персонажів — Джейкоба, Ремі, Девіндера та Лайлу. Кожен з них матиме власні унікальні здібності.

Redfall увійде до каталогу Xbox Game Pass.

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Hollow Knight: Silksong

Нарешті команда Team Cherry відкрила завісу та показала трішки більше свого довгоочікуваного платформер-екшену, який вийде на консолі Xbox, Switch та ПК (про PlayStation поки не йдеться). Гра також буде доступна в Game Pass.

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High On Life

Наступна гра Squanch Games та Джастіна Ройланда (співавтор «Ріка та Морті»). Це шутер від першої особи, який виходить у жовтні на Xbox One, Xbox Series X|S та ПК. Також гра з’явиться в каталозі Xbox Game Pass у день релізу.

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Ігри Riot Games в Game Pass

Riot Games (розробник League of Legends та Valoran) повідомила про співпрацю з Xbox та переносить багато своїх ігор у каталог Game Pass для ПК та мобільних пристроїв.

A Plague Tale: Requiem

Продовження пригодницької гри від Asobo Studios про сестру та брата — Аміцію та Гуго — у Франції XIV століття. Гра вийде на PS5, Xbox Series X|S і ПК — і відразу буде доступна у Game Pass.

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Forza Motorsport

Для поціновувачів автоперегонів Xbox представила наступну гру у відомій серії. Вона вийде навесні 2023 року на консолях Xbox і ПК. Також вона буде доступна у Game Pass. У відео нижче розробники розкрили чимало подробиць щодо особливостей нової частини та показали кадри геймплею. В цілому виглядає перспективно, тож чекаємо.

Flight Simulator 40th Anniversary

Розширена версія симулятора цивільної авіації вийде в листопаді на консолях Xbox та ПК. Оновлення з нагоди 40-річчя включатиме вертольоти, глайдери та іншу техніку. Окрім того, Flight Simulator отримає безоплатний тематичний DLC, який принесе техніку з Halo, і вона також поповнить каталог Game Pass.

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Overwatch 2

PvP-режим у гаряче очікуваному продовженні командного шутера Blizzard буде безплатним. Гра вийде в ранньому доступі 4 жовтня. Реліз відбудеться одночасно на ПК, Xbox, PlayStation та Nintendo Switch.

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Ara: History Untold

Нова покрокова історична гранд-стратегія від студії Oxide Games, що свого часу подарувала нам Ashes of the Sungularity.

The Elder Scrolls Online: High Isle

Майбутнє розширення TES отримало новий трейлер незадовго до релізу, який заплановано на 21 червня.

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Fallout 76: The Pitt

Контентне оновлення для онлайн гри від BGS планують випустити у вересні 2022-го. Воно покаже територію, на якій колись знаходився Пітсбург.

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Forza Horizon 5: Hot Wheels

Нове доповнення з десятьма автомобілями та можливістю будувати траси у відповідному стилі випустять 19 липня.

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Ark 2

Пам’ятаєте, на The Game Awards 2020 показували кінематографічний трейлер сиквелу survival-екшену, де головну роль (мисливця на динозаврів) грає зірка «Форсажу» Він Дизель. Так от, гра все ще розроблюється — ось вам ще один короткий трейлер майбутнього симулятора виживання. Гра вийде на Xbox Series X|S та ПК, а також зразу з’явиться в Game Pass.

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Scorn

Пригодницька відеогра в жанрі «біопанк» від першої особи, натхненний роботами художника Ганса Руді Гігера, вийде 21 жовтня на Xbox Series X|S, ПК та зразу з’явиться в Game Pass.

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Flintlock: The Siege of Dawn

Екшн-RPG у відкритому світі від Kepler Interactive та A44 Games. У центрі сюжету — дівчина-воїн Нор та її супутник Енкі. Це пригодницька гра у фентезійному світі, де співіснують магія та примітивна вогнепальна зброя. Гра вийде на ПК, PlayStation, Xbox та Game Pass на початку 2023 року.

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Minecraft Legends

Екшн-стратегія за Minecraft вийде у 2023 році на Xbox і PlayStation, а також на ПК і Nintendo Switch. Також гра, яку розробляють Mojang Studios та Blackbird Interactive, з’явиться у Game Pass.

Lightyear Frontier

Симулятор ферми з відкритим світом, крафтингом та кооперативом вийде навесні 2023 року на консолях Xbox, ПК та в Game Pass.

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Gunfire Reborn

Пригодницька багаторівнева гра з елементами рольової гри, Roguelite та FPS з вогнепальною зброєю та магічними заклинаннями вийде у жовтні 2022 року на Xbox Series X|S та ПК. Також гра на старті з’явиться у Game Pass.

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The Last Case of Benedict Fox

Інді-метроіванія про детектива, який співіснує з демоном, який у нього вселився. Гра вирізняється дивовижним візуальним стилем, натхненним роботами Тіма Бертона, вийде навесні 2023 року на Xbox Series X|S і ПК. Вона також зразу з’явиться у Game Pass.

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As Dusk Falls

Кінематографічний пригодницький гостросюжетний детектив з сюжетом, розвиток якого залежатиме від дій та рішень гравця, від незалежної студії INTERIOR/NIGHT вийде 19 липня.

Naraka Bladepoint

Раніше анонсована «Королівська битва» від NetEase на 60 гравців вийде на Xbox 23 червня.

Pentiment

Сюжетна пригодницька гра від відомої студії Obsidian Entertainment. Її розробку очолює Джош Сойєр, геймдиректор Fallout: New Vegas та Pillars of Eternity. Це буде середньовічний детектив у Баварії XVI століття з оригінальним візуальним стилем, що нагадує ілюстрації до манускриптів тієї епохи. Головним героєм історії виступить підмайстер Андреас Малер.

Grounded

Симулятор виживання з кооперативом від Obdisian вийде у вересні на консолях Xbox, ПК та в Game Pass.

Ereban: Shadow Legacy

Ereban — це новий стелс-платформер від інді-студії Baby Robot Games. Гра розповість історію дівчини Аяни, яка є останньою представницею стародавньої раси. Гра вийде на Xbox Series X|S, Xbox One та ПК у 2023 році. Також її зразу отримають передплатники Game Pass.

Diablo IV

Blizzard показала кінематографічний трейлер, присвячений некроманту, та підтвердила, що гра вийде у 2023 році. Також розробники показали чотири хвилини геймплею.

Sea of Thieves

Rare показала музичний трейлер, в якому назвала дату старту сьомого сезону гри — 21 липня. Також розробники повідомили, що гра подолала рубіж у 30 мільйонів гравців.

Ravenlok

Нова гра в стилі «Аліса в країні чудес» від Echo Generation вийде у 2023 році на консолях Xbox і ПК. Також вона зразу з’явиться в Game Pass.

Cocoon

Платформер-головоломка від співавторів Inside. Вийде у 2023 році на Xbox та в Game Pass.

Wo Long: Fallen Dynasty

Нова (похмура) гра від Team Ninja вийде на початку 2023 року на Xbox Series X|S, Xbox One, ПК, PlayStation 4 і PlayStation 5. Вона також з’явиться у Game Pass.

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Persona 3 Portable, Persona 4 Golden та Persona 5 Royal на ПК та Xbox

Atlus випустить на ПК та Xbox три ігри серії, а першою вийде Persona 5 Royal — 21 жовтня. Пізніше вийдуть Persona 4 Golden та Persona 3 Portable. Кожна з ігор Persona буде доступна передплатникам Game Pass.

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Співпраця з Kojima Productions

Microsoft оголосила про співпрацю з відомим розробником Хідео Кодзімою та його студією Kojima Productions. Геймдизайнер використовуватиме хмарні технології Microsoft для створення гри, «яку завжди мріяв зробити». Поки що ніяких інших деталей щодо проєкту немає. Назва також поки тримається у секреті.

Starfield

Як і очікувалося, Bethesda показала геймплей Starfield — амбіційної космічної RPG, над якою працює близько 450 працівників BGS під керівництвом Тодда Говарда. Власне, демонстрацію геймплею провів сам Тодд Говард — у відео можна побачити окремі фрагменти з дослідженням планет та космічних баз, збиранням ресурсів та крафтингом предметів, перестрілками з піратами, а також можливості кастомізацію персонажа (його систему прокачування та дерево умінь). Гравцям обіцяють повну свободу дій — вони зможуть не тільки модифікувати зброю та екіпірування, але побудувати власний космічний корабель з окремих модулів та набрати для нього команду.

Starfield як і раніше запланований на перше півріччя 2023 року — точна дата поки не повідомляється.

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Повний запис трансляції Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 в 4K