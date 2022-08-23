Похоже, Microsoft вскоре упростит систему наименований Windows 11

В конце сентября Microsoft планирует выпустить обновления для Windows 11. Ожидалось, что компания назовет апдейт 22H2. Но похоже на то, что обновление получит другое название – Windows 11 2022 Update. Упоминание об этом появилось в готовом релизе следующей версии Windows 11.

Пользователь Twitter с ником @XenoPanther заметил название «Windows 11 2022 Update» в стартовом окне, которое появляется при настройке нового ПК.

Get Started has been updated to mention "Windows 11 2022 Update" pic.twitter.com/yVNdF0HPId — Xeno (@XenoPanther) August 22, 2022

Если это правда, названия последующих апдейтов станут интуитивными и понятными. Кроме того, переход к ежегодному именованию обновлений Windows 11 имеет смысл в том случае, если Microsoft планирует снизить их количество.

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До этого, как известно, Windows использовала различные вариации названий, включая Update Creators для Windows 10, Windows 10 May 2021 Update и Windows 10 21H2.

По информации источников The Verge, отдельные представители компании хотели пойти ещё дальше и называть обновления в честь известных людей или животных, однако руководство решило, что это может запутать пользователей.

Ожидается, что обновление увидит свет 20 сентября. Апдейт содержит ряд новых функций безопасности, дополнительные сенсорные жесты и обновленный диспетчер задач. Кроме того, компания внедрит функцию специальных возможностей Live Captions для глухих и слабослышащих людей, а также добавит возможность перетаскивания элементов на панель задач.

Сама Microsoft пока официально не объявляла дату выпуска новой версии Windows 11.

Источник: The Verge