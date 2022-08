Похоже, Microsoft вскоре упростит систему наименований Windows 11

В конце сентября Microsoft планирует выпустить обновления для Windows 11. Ожидалось, что компания назовет апдейт 22H2. Но похоже на то, что обновление получит другое название – Windows 11 2022 Update. Упоминание об этом появилось в готовом релизе следующей версии Windows 11.

Пользователь Twitter с ником @XenoPanther заметил название «Windows 11 2022 Update» в стартовом окне, которое появляется при настройке нового ПК.

Get Started has been updated to mention "Windows 11 2022 Update" pic.twitter.com/yVNdF0HPId

— Xeno (@XenoPanther) August 22, 2022