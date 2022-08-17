Windows 11 22H2 очікується 20 вересня — папки застосунків у меню «Пуск», перетягування файлів на панель завдань, голосове керування ПК та інші можливості

Як повідомляють обізнані джерела, корпорація Microsoft планує випустити наступне велике оновлення Windows 11 (версії 22H2) 20 вересня. Оновлення стане доступним через Windows Update.

Нова версія Windows 11 22H2 буде включати ряд поліпшень, таких як папки застосунків в меню «Пуск», перетягування на панелі завдань, а також нові сенсорні жести та анімацію. Microsoft також додає нову функцію спеціальних можливостей Live Captions, призначену для глухих людей. Вона дозволяє автоматично додавати субтитри до аудіо. Додатково впроваджується нова функція Voice Access, яка дозволяє людям керувати своїми комп’ютерами за допомогою голосових команд.

Диспетчер завдань у Windows 11 22H2 отримав новий темний режим та покращений зовнішній вигляд, який включає нову панель команд та режим ефективності, щоб обмежити споживання ресурсів програмами. На покращення очікує і функція Snap Layouts. Розробники спростили перетягування та покращили демонстрацію макетів, які можна використовувати для впорядкування програм.

Однак вкладки в провіднику не з’являться в оновленні Windows 11 22H2. За даними Windows Central, цього року планується вихід ще одного оновлення для 22H2, яке включатиме вкладки провідника та нову функцію Suggested Actions.

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Джерело: The Verge