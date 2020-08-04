Полноразмерные беспроводные наушники Sony WH-1000XM4: автономность до 30 часов, определение положения на голове и распознавание речи

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Компания Sony готовит к выпуску новую модель беспроводных наушников WH-1000XM4, которая получит некоторые улучшения по сравнению с предшественником. Благодаря утечке рекламного видео, мы уже сейчас можем ознакомиться с основными функциями и возможностями этого устройства.

В плане дизайна новая модель очень похожа на предыдущую версию. Наушники Sony WH-1000XM4 оснащены 40-миллиметровыми гибридными динамиками, немного доработанными органами управления и функцией шумоподавления. Благодаря ПО Sony DSEE Extreme пользователю будет доступна функция улучшения звука в зависимости от жанра музыки и типа инструмента. Также упоминается поддержка режима окружающего звучания и персонализированных звуковых настроек на основании местоположения пользователя. Наушники поддерживают возможность использования виртуальных помощников Alexa и Google Assistant.

Продолжительность автономной работы заявлена на уровне 30 часов. Благодаря поддержке быстрой зарядки через порт USB Type-C всего за 10 минут подзарядки наушники восполняют достаточно заряда, чтобы воспроизводить музыку на протяжении 5 часов. Дополнительно упоминается функция Wearing Detection. Она автоматически приостанавливает и возобновляет воспроизведение музыки, когда пользователь снимает или надевает наушники. И ещё воспроизведение автоматически приостанавливается, когда пользователь начинает разговор с кем-то. Воспроизведение автоматически восстанавливается через 30 секунд.

Официальный анонс беспроводных наушников Sony WH-1000XM4 ожидается 6 августа.

Источник: wccftech