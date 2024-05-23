«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.» — новый трейлер комедии с Эдди Мерфи, который в четвертый раз вернулся к роли детектива

Netflix опубликовал новый большой трейлер комедии «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.», в которой Эдди Мерфи после 30-летнего перерыва возвращается к роли детектива Акселя Фоули.

Режиссирует четвертый фильм франшизы Марк Маллой, а сценаристом выступили Уилл Билл, Том Гормикан и Кевин Эттен. К актерскому составу во главе с Мерфи присоединились Джозеф Гордон-Левитт, Тейлор Пейдж, Джадж Рейнхолд, Джон Эштон, Пол Райзер, Бронсон Пиншо и Кевин Бейкон. Автор оригинального «Полицейского из Беверли-Хиллз» Джерри Брукхаймер возвращается к четвертому фильму в качестве продюсера.

На этот раз Аксель Фоули должен спасти жизнь своей дочери (Пейдж), объединившись с новым партнером (Гордон-Левитт) и старыми коллегами Билли Роузвудом (Рейнхолд) и Джоном Таггартом (Эштон).

В роли копа Мерфи впервые появился в 1984 году в оригинальном фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз» под руководством режиссера Мартина Бреста и по сценарию Данило Баха и Дэниела Петри-младшего. После того, как лента стала самой кассовой на тот год, за ней последовали два продолжения — последнее дебютировало в кинотеатрах в 1994 году.

Neflix выпустит фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.» 3 июля 2024 года.