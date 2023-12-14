Новости Кино 14.12.2023 в 17:53 comment views icon

Эдди Мерфи возвращается к роли Акселя Фоуля в продолжении «Полицейского из Беверли-Хиллз‎» от Netflix — трейлер и дата выхода

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Катерина Даньшина

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Оригинальный фильм вышел еще в 1984 году, получив два продолжения — в последний раз Мерфи исполнял роль Фоуля около 30 лет назад.

Netflix опубликовал трейлер четвертого фильма франшизы, который получил название «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули». Кроме Мерфи к своим ролям местных полицейских, лейтенанта Билли Роузвуда и сержанта Джона Таггарта, вернутся Джадж Рейнхолд и Джон Эштон.

Среди новичков — Джозеф Гордон-Левитт, Кевин Бэйкон, Пол Райзер, Бронсон Пинчот, Марк Пеллегрино и Тейлор Пейдж, которая сыграет дочь Фоуля.

«‎Это очень физический фильм, и мне пришлось попотеть. Обычно я люблю сидеть на диване, а не прыгать, стрелять и бегать. Но фильм будет особенным», — сказал Мерфи ранее в комментарии People.

Автор оригинального «Полицейского из Беверли-Хиллз» Джерри Брукхаймер возвращается в четвертом фильме как продюсер. Режиссер — Марк Моллой, а сценарий написал Уилл Билл («Аквамен», «Лига справедливости» Зака Снайдера) вместе со сценаристами «Невыносимой тяжести огромного таланта» Томом Гормикеном и Кевином Эттеном.

Первый фильм о полицейском из Беверли-Хиллз, выпущенный вскоре после того, как Эдди Мерфи покинул шоу Saturday Night Live, сделал его международной суперзвездой. В последующие годы актер снялся в таких известных комедиях, как «Поездка в Америку», однако четвертая часть приключений Акселя Фоули была очень долгожданной и первые переговоры о производстве начались еще в 1990-х годах. Paramount Pictures объявила о продолжении в 2000-х, но уверенное движение вперед отметилось лишь в октябре 2019-го, когда Мерфи подтвердил производство сайту Collider.

Выход фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули‎» на Neflix запланирован на лето 2024 года.

Трейлер

 

Постер

Едді Мерфі повертається до ролі Акселя Фоуля у продовженні «Поліцейського з Беверлі-Гіллз‎» від Netflix — трейлер і дата виходу

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